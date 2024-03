Los fondos europeos también dificultan el regadío de Las Fraguas

Los fondos europeos están dificultando también el avance del proyecto de modernización del regadío de Las Fraguas, pendiente ahora de las parcelas que no tienen concesión de agua, sino una toma directa. "Los fondos elegibles para modernización de regadíos son arreglo a criterios Feader, que no permiten la expansión sin concesión de agua. Hay parcelas que no tienen y se está estudiando", ha asegurado este jueves el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia de la Junta, José María Sánchez Cordero.

El regadío de Las Fraguas comprende los términos municipales de Rosalejo, Talayuela y Navalmoral de la Mata. Abarca 1.113 hectáreas divididas en 132 parcelas dedicadas fundamentalmente al cultivo de tabaco, pimiento, frutos secos y maíz. El proyecto de modernización que está sobre la mesa comprende la construcción de una red comunicada de balsas de almacenamiento de agua que se sincronizarán con varias estaciones de bombeo para su posterior distribución a las parcelas.

Según la Comunidad de Regantes Presa de las Fraguas, este sistema, que permite guardar el agua de lluvia durante el invierno, garantizará el suministro y acabará "con las situaciones de tensión y estrés" que se produce durante la sequía de los arroyos. Además, reducirá el coste eléctrico de los regantes "a la tercera o cuarta parte".

El director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez, en la Comisión de Gestión Forestal. / EL PERIÓDICO

De interés general

El proyecto cuenta con la declaración de interés general del Gobierno central desde enero de 2023 y en julio del mismo año se actualizó la inversión total: 15,7 millones de euros. En la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Asamblea de Extremadura, Sánchez Cordero ha reconocido este jueves que existe "alguna que otra dificultad" para el avance de este proyecto, pero ha reiterado el apoyo de su departamento. "Se está estudiando la fórmula de arreglarlo", ha dicho en respuesta a diputado del PSOE Valerio Rodríguez.

El director general ha explicado que al igual que ocurre en Tierra de Barros, el problema son los fondos europeos: la aportación de la Junta se canaliza a través del fondo Feader y este no permite la expansión de nuevos regadíos si antes no cuentan con la concesión de la confederación hidrográfica. En Las Fraguas hay algunas parcelas que no la tienen porque cuentan con una toma directa. "No quiero acusarle de nada, pero los trámites ambientales que se han seguido hasta la fecha no han sido los más adecuados. Había un atasco monumental en la antigua dirección general", ha replicado Sánchez Cordero al diputado socialista.

Según ha dicho, su departamento está actualmente en conversaciones con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), dependiente del Ministerio de Agricultura, porque "su ayuda financiera para la modernización es esencial y básica", ya que la Junta de Extremadura no podría afrontar sola obras de esta envergadura. "Vamos a seguir colaborando con Seiasa y ver de qué forma se pueden solventar las restricciones medioambientales y sobre todo la situación las Fraguas, para que a las parcelas que no tienen concesión si no toma directa, pudieran embarcarlas en el gran proyecto que les afecta", ha reiterado.