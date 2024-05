San Vicente de Alcántara se llena de color con el Corpus Christi

El tema de conversación en las calles, establecimientos y grupos de amigos de San Vicente de Alcántara en esta semana está claro, el Corpus Christi. Y es que, el próximo domingo 2 de junio, las calles y plazas del municipio pacense lucen como ningún otro día del año fruto del trabajo de centenares de vecinos que se afanan en elaborar espectaculares y coloridas alfombras a base de virutas de madera, serrín de corcho y sal, para el paso del Santísimo Sacramento y los niños y niñas que han realizado la Primera Comunión.

Andrés Hernáiz de Sixte, alcalde de San Vicente de Alcántara. / EL PERIÓDICO

Andrés Hernáiz de Sixte, alcalde de San Vicente de Alcántara, explica que la gran novedad de este año es la señalización en sentido correcto de la visita a las alfombras. El consistorio ha instalado unas banderolas a modo de pendones que se han colocado en las fachadas. “Indican que el recorrido óptimo tiene que ir por el lado derecho de la acera y volver por el izquierdo”, indica.

La banda municipal atraviesa la alfombra de colores. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Otro de los aspectos que destaca Andrés Hernáiz de Sixte es la cantera que se está formando con los más pequeños del municipio. “Estamos viendo que a los niños les interesa mucho y participan. Es un arte tan especial que a los pequeños les encanta”.

Uno de los puntos de interés que resalta el edil es la tienda de souvenirs del Corpus Christi. “No solo por los recuerdos, sino porque se encuentra ubicada en la ermita de Santa Ana, nuestra joya cultural. Ese día se pone a disposición de la Asociación de Amigos del Corpus”, añade.

Los trabajos realizados para el Corpus Christi son minuciosos. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Desde 2011, señala el alcalde, se nota una afluencia de visitantes exponencial. Desde entonces se han abierto casas rurales, hoteles y alojamientos que ese día se llenan. “El Corpus Christi es un arte efímero que atrae a viajeros de toda la comunidad extremeña, y del país vecino, Portugal. Y que también y cada vez con más afluencia se registran visitantes del territorio nacional”.

Incesante Actividad en “la sede” de los Amigos del Corpus

Desde hace semanas, el Espacio para el Desarrollo de la Cultura Local, más conocido como “la sede” del Corpus, es un ir i venir de los vecinos de las distintas calles que componen el recorrido procesional. Este lugar es la sala de máquinas en la que se cuece a fuego lento lo que el domingo se disfrutará en la calle, en este lugar lleno de un ambiente acogedorse almacenan los materiales y se tiñen previamente para el relleno de las alfombras en la madrugada del sábado al domingo,día del Corpus.

En apenas dos horas todo el trabajo realizado se pisotea por la profesión. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Los ingredientes los tienen claros los “amigos del Corpus”: casi 5.509 kilogramos de viruta de madera, 2.000 kilos de sal entrefina y fina, 2.800 litros de tintes y, como no podía ser de otra manera, hasta 3.000 kilos de serrín de corcho. Todo ello se transformará previamente y servirá para engalanar un kilómetro de vía pública repartido en 7 calles y 2 plazas.

El Santísimo atraviesa las calles de San Vicente de Alcántara sobre una alfombra de colores realizada con corcho. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Un pueblo volcado en una fiesta muy efímera

Aunque no existe un dato concreto de participantes, y afortunadamente cada año son más, casi un millar de sanvicenteños se vuelcan con su fiesta más reconocida, y muchas son las horas de dedicación y esfuerzo para que todo salga a pedir de boca. Organizados por calles y bajo la dirección de la ya mencionada asociación, no solo los propios vecinos de las calles son las que trabajan en la fiesta, sino que con el paso de los años se está convirtiendo en un punto de encuentro de vecinos de distintos puntos de la localidad que no dudan en arrimar el hombro y sacar pecho con el trabajo bien hecho.

El Corpus Christi es Fiesta de Interés Turístico Regional. / AYUNTAMIENTO DE SANVICENTE DE ALCÁNTARA

Sin duda es un trabajo imperial para un final muy efímero. Y es que las alfombras solo duran intactas desde su culminación hasta su destrucción unas pocas horas. Concretamente , los últimos retoques, por lo general, suelen darse alrededor de las 11 de la mañana, solo dos horas antes de que se abra la puerta mayor de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir para dar inicio a la procesión. En resumen, desde que suena el despertador a las 5 de la madrugada hasta que la muchedumbre destruye el alfombrado, pasan solo 8 horas. Pero para los sanvicenteños no importa, así es la fiesta y así la defienden, es la idiosincrasia de la tradición del Corpus Christi desde el año 1981.

El Corpus Christi por las calles de San Vicente de Alcántara. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Actos religiosos y lúdicos para complementar la fiesta

Los actos con motivo del Corpus Christi 2024 darán comienzo el jueves 30 de mayo en la Parroquia de San Vicente Mártir, donde se expondrá el Santísimo a las 19:30 horas y se celebrará el triduo a las 20.30 horas.

El viernes 31 se celebrará una ofrenda de claveles blancos durante todo el día en el propio templo, repicarán las campanas al mediodía, se hará un procesión y rezo del Vía Crucis con los jóvenes de confirmación a las 19:00 horas, y se celebrará el segundo día de triduo a las 20.30 horas.

La elaboración de las alfombras de colores es todo un arte. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Concierto del Diván du Don

La parte lúdica y musical dará comienzo a las 23:00 horas en el Pabellón Multiusos, que acogerá el concierto del grupo extremeño Diván du Don, presentando la localidad su nueva gira Glutamatour. Al finalizar el concierto seguirá la fiesta con el Dj sanvicenteño Marcox.

Una cantera de 200 niños y niñas en el certamen infantil de alfombras

La mañana del sábado 1 de junio estará dedicada a los más pequeños y a cuidar la cantera de la fiesta, con la celebración del Certamen de Alfombras Infantiles del Corpus Christi. Unos 200 niños y niñas se organizarán por equipos para elaborar sus particulares alfombras.

No habrá competición, sino que lo que se pretende es que conozcan la fiesta y vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para que en los próximos años sean ellos los que cojan las riendas de esta bonita tradición.

Proceso de elaboración de las alfombras de colores del Corpus Christi en San Vicente de Alcántara. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Las alfombras se trazarán el sábado por la tarde

Tras un pequeño descanso del certamen matinal, las calles del recorrido procesional ya se encontrarán cortadas al tráfico y sin vehículos estacionados durante la tarde, por lo que a partir de las 18.00 horas la mano especializada del dibujo ya estará en la calle preparando los bocetos de las alfombras que se rellenarán al día siguiente. A partir de este momento, San Vicente comenzará a ser un hervidero de personas discurriendo por sus calles y empezando a ver la parte visual de la fiesta. Esos mismos visitantes y curiosos podrán comprobar la evolución de las calles, pasando del negro del asfalto al espectacular colorido del que gozan en la mañana del domingo.

Los niños colaboran activamente en la elaboración de las alfombras. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Una tienda de souvenirs exclusivos del Corpus Christi

No puede irse uno de San Vicente de Alcántara sin llevarse un recuerdo físico, ya que el emocional está asegurado. Para ello la Asociación de Amigos del Corpus Christi instalará el sábado por la tarde y el domingo por la mañana la ya tradicional tienda de souvenirs en un lugar emblemático dentro del recorrido procesional, la ermita de Santa Ana.

Este bello enclave cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural debido a sus pinturas murales del siglo XVIII.

Además, durante la mañana del domingo la avenida de Nuestra Señora de Guadalupe acogerá un mercado de artesanía de la asociación de Artesanos Extremeños.

La jornada es perfecta para visitar San Vicente de Alcántara. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

El sentido correcto de la visita a las alfombras estará señalizado

Por primera vez, desde la Asociación de Amigos del Corpus y el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, se ha optado por la señalización del sentido correcto a la hora de transitar por las aceras del recorrido procesional. De este modo, se han elaborado banderines indicativos que señalarán el sentido correcto por el acerado derecho, mientras que si se discurre por el izquierdo el visitante verá indicado que no es el correcto, salvo que quiera hacer el recorrido al revés.

Esta medida viene para hacer más accesible el recorrido, de modo que la gran afluencia de público circule en una misma dirección, y no se produzcan encuentros en las aceras de las personas que circulan en dirección contraria, lo que muchas veces ocasiona desperfectos en las alfombras al tener que bajarse de las aceras.

Los niños y niñas de Primera Comunión, en la procesión de Corpus Christi. / AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

Una guía de la fiesta para no perder detalle

Desde la Concejalía de Turismo del consistorio sanvicenteño, vuelve a elaborarse una guía de la fiesta dirigida a los visitantes. En ella podrán encontrar con todo detalle en qué consiste la fiesta, el programa de actos, el recorrido procesional, la oferta gastronómica del municipio, los puntos de interés y centros museísticos, así como los distintos accesos a San Vicente de Alcántara desde Badajoz y Cáceres.