El candidato ultraderechista a las elecciones presidenciales francesas Éric Zemmour celebra su primer mitin de campaña, que tendrá lugar en las afueras de París, donde se temen alborotos entre militantes antifascistas y los defensores del polémico tertuliano.

El nuevo rostro político de la extrema derecha francesa, conocido hasta ahora por sus libros y sus intervenciones en prensa, donde contaba ya con una larga lista de defensores, espera reunir a unas 19.000 personas, según ha declarado Olivier Ubéda, responsable de eventos de Zemmour.

Tras la derrota del conservador Éric Ciotti en las primarias internas del partido de la derecha tradicional francesa, Los Republicanos, con propósitos más cercanos a la línea de Zemmour, el extremista instó a quienes votaron por Ciotti a sumarse a sus filas y acudir a este mitin.

El encuentro con sus seguidores, que será la ocasión de lanzar su propio partido político, estaba previsto inicialmente en la sala de conciertos Zénith, en el norte de la capital.

Ubéda indicó en un primer momento que el cambio de sala, con capacidad para unas 6.000 personas, se debía a que buscaban un lugar más grande, pero la convocatoria de una manifestación antifascista en el mismo punto también influyó, por el temor a los disturbios.

Manifestación antiZemmour

El Parque de Exposiciones de Villepinte, donde tendrá lugar el mitin, tiene capacidad para un público más amplio pero también un acceso más difícil. Al mismo tiempo, la manifestación antiZemmour, donde se esperan entre 3.000 y 5.000 personas según la prefectura de París, recorrerá finalmente varios kilómetros del norte de la capital.

Para tratar de evitar disturbios también en las líneas de transporte entre pros y contrarios a Zemmour, la policía ha reforzado también la presencia de agentes en el metro y la capital, según la televisión BFM TV.

Il est 13 heures à Barbès-Rocherchouart. Qqes dizaines de manifestants s’abritent de la pluie et attendent de se mettre en marche à l’appel d’un me cinquantaines d’organisations qui ont appelé à manifester jusqu’à la Villette pour faire « taire » Eric Zemmour. #manif5decembre pic.twitter.com/njnKyQ4Uex — Pierre Bouvier (@pibzedog) 5 de diciembre de 2021

La prefectura de policía de París indicó a EFE que hay un dispositivo preparado para evitar desbordamientos pero no quiso precisar donde se concentrarán los efectivos ni cuál será exactamente el refuerzo de agentes.

Zemmour confirmó el pasado martes que concurrirá a estas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en abril de 2022, como ya se esperaba. A la espera de que el candidato hable de su proyecto económico y social, su línea política se centra sobre todo en la crítica a la inmigración.

"Ayudadme (...) para que nuestros hijos y nietos no vivan la barbarie, para que nuestras hijas no tengan que llevar velo y nuestros hijos no sean sometidos", dijo en el vídeo con el que anunció su candidatura, donde señaló que aunque "la inmigración no tiene la culpa de todos los problemas, los agrava".