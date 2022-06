La decisión de la Comisión Europea de desbloquear la semana pasada el plan de recuperación polaco, que permitirá a Varsovia acceder a 35.400 millones de euros de los fondos Next Generation EU, ha llegado este miércoles al pleno del Parlamento Europeo donde la presidenta Ursula von der Leyen se ha visto obligada a dar explicaciones en persona tras las críticas desatadas por la decisión, adoptada con la oposición de varios de sus vicepresidentes y comisarios. Según ha garantizado la alemana, no habrá desembolsos hasta que el Gobierno polaco, que no podrá acceder a ningún anticipo por el retraso en la aprobación del plan, cumpla con sus compromisos para garantizar la independencia judicial.

En primer lugar, el desmantelamiento de la actual cámara disciplinaria y su sustitución por un organismo independiente e imparcial establecido por ley. En segundo, reformar el régimen disciplinario, que según el Tribunal de Justicia de la UE no ofrece garantías de imparcialidad e independencia y no es inmune al control político. Concretamente, según ha precisado Von der Leyen, “las infracciones disciplinarias controvertidas, como las solicitudes al TJUE o el cuestionamiento del estatuto de un juez, tienen que ser eliminadas”. Y, por último, todos los jueces afectados por las sentencias de la cámara disciplinaria deben tener derecho a que sus casos sean revisados por una nueva cámara en un marco de tiempo y sobre la base de un régimen nuevo.

Tres condiciones

"Seré muy clara: no se efectuará ningún pago hasta que se hayan cumplido estos tres compromisos, traducidos en hitos. Sé que algunos de ustedes son escépticos, pero puedo asegurarles que no se efectuará ningún pago hasta que se hayan emprendido estas reformas”, ha prometido. Esto significa que el primero de los pagos previstos -de 4.200 millones de euros- sólo podrá realizarse una vez que entre en vigor una nueva ley que cumpla todos los requisitos del contrato. La jefa del Ejecutivo comunitario también ha recordado que “Polonia tendrá que demostrar antes de finales de 2023 que todos los jueces destituidos ilegalmente han sido reincorporados. Si no es así, no habrá más pagos”, ha precisado.

¿Está todo resuelto? “No, ciertamente no. Pero ahora tenemos movimiento en la dirección correcta”, ha estimado Von der Leyen. Y es que, independientemente de que el Gobierno de Mateusz Morawiecki, cumpla con los hitos marcados en su plan de recuperación todavía tendrá mucha tarea por delante en materia de Estado de Derecho porque la adopción del plan no supondrá el fin los procedimientos de infracción abiertos contra Varsovia, incluido el relativo al artículo 7 del Tratado. “Continuaremos con los procedimientos de infracción en curso y no dudaremos en iniciar otros nuevos si es necesario”, ha insistido avisando que las sentencias del TJUE siguen siendo vinculantes y que seguirán aplicando las multas diarias de las que es objeto el gobierno.

¿Moción de censura?

El debate ha coincidido con la idea lanzada por tres eurodiputados liberales a título individual -Guy Verhoftstadt, Sophie Int’Veld y Luis Garicano- de promover una moción de censura a la Comisión Europea si se llegan a desembolsar fondos de recuperación a Polonia antes de que el país emprenda reformas judiciales. Para poder llevar esta propuesta a voto, los autores de la iniciativa necesitan el apoyo de una décima parte de los eurodiputados, 71 eurodiputados, y el apoyo posterior de al menos dos tercios de los votos, algo muy complicado de conseguir. “No compartimos la decisión de aprobar el plan polaco. Le pedimos que sea muy estricta en el cumplimiento de esas tres condiciones porque si no no nos quedará más remedio que censurarla", ha advertido Ernest Urtasun, de los Verdes, insistiendo como Populares, Socialdemócratas y liberales en que no puede haber un euro para Polonia si no se cumplen las tres condiciones fijadas por Bruselas.

“Nuestro grupo no permitirá el desembolso de ningún euro hasta que las autoridades polacas cumplan con las sentencias del TJUE y adopten la legislación necesaria”, ha dicho durante el debate el conservador Sigfried Muresan. “Ni un euro para financiar el fondo de recuperación de Polonia hasta que se cumplan todas las condiciones del TJUE”, ha recordado la socialdemócrata Iratxe García que ha recordado que hay que ser "menos populistas y más responsables" y que los objetivos no se cumplen derribando comisiones ni planteando mociones de censura totalmente inoportunas. Sin embargo, “o Polonia presenta las reformas que se han exigido o no podrá llegar ni un solo euro”, ha avisado en un mensaje muy repetido durante el largo debate. “Organizar este debate absurdo me parece la especialidad de la casa y el nivel de absurdo supera cualquier racionalidad posible”, ha criticado el eurodiputado polaco de Ley y Justicia, Ryszard Legutco.