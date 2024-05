Rusia declara en busca y captura a Zelenski

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski tiene, desde este sábado, una etiqueta más: Rusia le ha puesto en búsqueda y captura. Según informa la agencia de noticias estatal TASS, el jefe de Estado ucraniano fue incluído en la lista del Ministerio de Interior de Rusia de los más buscados. Se acusa a Vladímir - le rusifican el nombre en el texto original - Alexandrovich Zelenski por un delito contemplado en el Código Penal de Rusia, aunque no se ha concretado públicamente de cuál concretamente.

No es el único alto cargo ucraniano que está en búsqueda y captura por parte de Moscú. Los otros grandes nombre en la lista de los más buscados son Kirilo Budánov, jefe de la Inteligencia Militar (GUR) y el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, dirigente del 2014 al 2019. Durante su mandato empezó la guerra del Donbas entre el ejército regular ucraniano y las milicias prorrusas. El primero fue detenido in absentia el abril pasado por la Justicia rusa acusado de terrorismo. El Comité de Instrucción ruso inició el mismo abril un proceso penal contra el propio Budánov y otros tres militares ucranianos. El exlíder ucraniano por su parte, fue puesto en búsqueda y captura el mismo sábado que Zelenski, y de la misma forma que ocurre con su sucesor, no se concreta en la orden por qué delito se le busca en Rusia.

Además, anteriormente Rusia también puso en búsqueda y captura a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, acusada de la destruir y dañar monumentos de soldados soviéticos en Estonia. Esta medida se tomó el pasado 13 de febrero y no solo incluyó a la líder del país báltico, también algunos otros funcionarios de Letonia y Lituania acusados del mismo delito. Según medios independientes rusos, el detonante de la orden fue la retirada de un tanque T-34 de la ciudad de Narva, aunque no fue el único vestigio soviético que retiraron, algo que provocó la cólera de Moscú.

Respuesta occidental

Previamente, algunos nombres importantes de Rusia también tienen ordenes de captura por ellos. El más importante es el mismo presidente ruso Vladímir Putin, sobre quién pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional, responsable de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania. La misma orden incluyó también a la comisionada presidencial para los derechos del niño de la oficina del presidente, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por la misma acusación. A esta última se la acusa de deportar niños ucranianos a diferentes partes de Rusia e incluso adoptó a uno de Mariúpol, ciudad ucraniana controlada por Rusia, para agrandar su ya cuantiosa prole, de 23 hijos.

Como Rusia no firmó el Estatuto de Roma que rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, no está obligada a responder favorablemente a la requisatoria judicial. Otro nombre "protegido" por el régimen ruso es el de Igor "Strelkov" (pistolero) Girkin, que actualmente está cumpliendo condena en una cárcel rusa. Ucrania puso precio a su cabeza en 2022 enseguida que supo que formaría parte de un batallón en el frente rusoucraniano, aunque lo abandonó antes de ser capturado para regresar a Rusia, donde en 2024 se le condenó por "extremismo". También fue juzgado por haber participado en el derribo del avión MH17 en el Donbas. Este era un avión civil que sobrevoló Ucrania en 2014 y fue derribado por rebeldes prorrusos creyendo que era militar. Por ello fueron condenados por un tribunal holandés tanto el mismo Girkin como otros dos hombres que participaron en el ataque.