La Policía Local de Mérida ha vuelto a desalojar este fin de semana los locales de hostelería de la plaza de toros y los campos de fútbol de la Federación por incumplir los aforos permitidos. En el caso de la plaza de toros, los agentes desalojaron a más de un centenar de personas que estaban concentradas en los bares del interior de la plaza al término de la corrida de José María Manzanares, El Juli y Pablo Aguado.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que la policía tiene que intervenir en estos locales: el pasado 5 de abril fueron desalojadas otras 70 personas que también estaban incumpliendo las medidas sanitarias, después de que los vecinos diesen la voz de alerta al percatarse de que había menores consumiendo alcohol en la vía pública. Entonces, se procedió a precintar los locales y sancionar a los propietarios.

Por lo que respecta a los Campos de la Federación, tuvieron que ser desalojadas otras 25 personas cuando se disputaba un partido de fútbol. A mediados de marzo se produjo el desalojo de otras 60 personas, fundamentalmente familiares de los jugadores, y el Ayuntamiento de Mérida recordó entonces a los clubes que deben contar con una persona que se encargue de controlar el aforo y que se cumplan las normas sanitarias durante los partidos.

En relación al incumplimiento de las normas sanitarias frente al covid-19, la Policía Local también ha interpuesto seis denuncias por celebrar reuniones entre no convivientes, otras seis por no respetar el toque de queda, 23 por no llevar mascarillas y también a un responsable de un bar por consumo en barra. A estas hay que sumar las efectuadas por la Policía Nacional y que controla la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Incautación de droga

En los controles efectuados para el control de la movilidad nocturna, el pasado sábado los agentes se incautaron de 15 cogollos de marihuana y tres armas blancas que encontraron en la inspección de un vehículo cuyos ocupantes fueron multados por permanecer en la vía pública sin causa justificada sobre las 1.25 horas. La droga y las armas fueron intervenidas, y las personas propuestas para sanción ante la Delegación del Gobierno.

Además la Policía Local intervino en siete accidentes de tráfico, cuatro delitos contra la seguridad vial e interpuso 56 denuncias de tráfico. También hubo una denuncia por instalar veladores altos en la fachada de un edificio, dos denuncias por infracción de la ordenanza de convivencia por ruidos, dos por venta ambulante, tres denuncias por vertidos de escombros y otra por venta de alcohol a menores.