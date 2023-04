Dicen que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, y de eso sabe bien Miguel Valdés, que ha pasado de ser el presidente de la junta gestora del PP de Mérida a liderar X Mérida, una nueva formación política con la que pretende captar el voto del electorado abstencionista de la ciudad.

-¿Por qué decidió crear esta nueva formación política?

Había que ponerla en marcha fundamentalmente por dos cuestiones. En primer lugar, porque en Mérida hay una cierta orfandad en una parte del electorado, que suma un 40%, que no debe estar contento con los partidos tradicionales. En segundo lugar, porque existe en Mérida una polaridad muy marcada entre los dos grandes partidos. Considero que era el momento de crear un partido independiente y transversal en el que quepa todo el mundo.

-¿Cómo lo definiría?

Somos un partido independiente en lo político y en lo institucional, porque no dependemos de ninguna estructura superior como los partidos tradicionales. No somos ni de izquierdas, ni de derechas, somos de Mérida, de centro puro. Somos un partido localista y no excluyente, porque entendemos que haciendo una Mérida grande, vamos a hacer una Extremadura también más grande.

-¿Cómo afronta la campaña?

Con mucha expectación. Estamos muy ilusionados y con muchas ganas. Creo que vamos a ser el partido revelación. Se puede cambiar Mérida porque tenemos otra forma de ver las cosas, con un proyecto muy bonito para la ciudad y para el futuro de nuestros jóvenes, que es lo importante.

-¿Cuáles son sus aspiraciones?

Aspiramos a ser trascendentes y estar en el ayuntamiento con voz suficiente, eso sería lo ideal.

-¿Qué medidas propone?

Lo principal es poner a las barriadas en el sitio que les corresponde. Desde el punto de vista social, cultural y económico están a años luz del centro. Tan importante es la plaza de España como la de Gabriel y Galán de Nueva Ciudad y, sin embargo, no se le trata igual a Nueva Ciudad que a otros sitios de Mérida. Es fundamental eliminar la brecha existente en lo social y cultural, entre las barriadas y el centro. También nos parece primordial la atracción de empresas. No es normal que tengamos un sitio como Expacio Mérida que está hipotecado desde hace siete años a que una empresa azucarera se instale. Es fundamental la creación de empleo y las empresas son las que lo crean. Hay que potenciar que somos el referente logístico del suroeste peninsular.

-En caso de que no hubiera mayoría, ¿pactaría con algún partido?

Nos gustaría ser trascendentes, desde la humildad más absoluta, pero aún así no creo que llegásemos a ningún pacto concreto de investidura, habría que hablarlo. Nosotros iríamos pleno a pleno, decreto a decreto. Todo lo que fuera bueno para la ciudad, lo apoyaríamos viniendo de donde viniera.

-¿Cree que los desencuentros en el PP local, le pueden beneficiar?

No vamos buscando el beneficio de terceros. No salimos con la intención de quitarle votos a nadie, queremos exponer nuestro programa y nuestras ideas. No se si nos va a beneficiar o perjudicar porque no entramos en eso.