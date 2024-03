La Junta dice que no puede pedir explicaciones al promotor de la azucarera de Mérida

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha defendido este martes que el Gobierno regional, como organismo oficial, no puede "ni imprimir prisas, ni pedir explicaciones" al inversor de la planta azucarera en Mérida. Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios, sobre las declaraciones publicadas por este diario del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, en las que preguntaba si alguien de la Junta había llamado al promotor y criticaba la falta de interés del Ejecutivo autonómico por la puesta en marcha de esta industria.

"No hay ninguna falta de interés. Nosotros apoyamos y además imprimimos toda la celeridad que podemos a cualquier iniciativa que pueda resultar interesante", ha destacado Bazaga, quien ha indicado que a su llegada al Gobierno regional se encontraron con "un proyecto que está parado y del que hace muchísimo tiempo que no se sabe absolutamente nada". "Son empresas privadas que solicitan permisos, que queremos que lleguen, pero no podemos hacer más de lo que hacemos", ha apostillado.

Cabe recordar que grupo promotor Al Khaleej Sugar tiene aparcado el proyecto a la espera de terminar de poner en marcha una industria de similares características en Egipto, tal y como informó el pasado viernes este periódico. "Todavía no se ha alcanzado la producción de remolacha deseada en esa planta, así que cuando terminen de ponerla a punto retomarán el proyecto de Extremadura, pero no sé cuándo será», indicó el portavoz en. España, Ahmad Al Khatib

