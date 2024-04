Osuna sobre la situación del albergue de Mérida: "Hay que dar dignidad a los migrantes que vienen"

"Hay que dar dignidad a los migrantes que vienen a la ciudad, a esta y a todas". Así se ha pronunciado este jueves el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a preguntas de los medios sobre la situación que se vive en el centro de acogida de inmigrantes ubicado en el albergue, después de que la Plataforma Extremeña de Apoyo al Migrante haya denunciado ya en varias ocasiones que hay problemas relacionados con la comida, con la ropa y el número de traductores. Además, cabe recordar que la semana pasada fueron expulsados tres varones de estas instalaciones.

"No sé exactamente si todo lo que dice el colectivo se corresponde con la realidad, pero mi opinión es que esos centros deben cumplir con estándares de calidad que respeten la dignidad de la persona", ha manifestado el primer edil, quien ha señalado que la asociación dice una cosa y "el Gobierno de España, todo lo contrario". "No se pueden poner en marcha centros para atender a migrantes y no darles la atención que merecen, el acompañamiento, la dignidad y los recursos para poder mantener unos estándares de calidad", ha reiterado.

El regidor municipal ha destacado que este centro pertenece al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha reclamado que "haya un poco más de vigilancia al respecto de las actuaciones e informaciones que salen". "Hay que tener un poco más de discreción a la hora de abordar estos asuntos. A nadie se le ocurre que dentro de una instalación como esta o cualquiera salgan videos e informaciones a la calle", ha reiterado.

En esta línea, el regidor municipal ha destacado que en su reciente encuentro con el Papa Francisco, este aseguró que "las migraciones son el futuro de Europa" y que a los migrantes hay que "recibirles, atenderles, acompañarles e integrarles". "La Unión Europea tiene que poner en marcha que esas personas que vengan lo hagan con dignidad", ha reclamado Osuna, quien ha subrayado que la persona que sale de su país "no lo hace para irse de vacaciones, sino que lo hace perseguido por cualquier motivo".

