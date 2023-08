A partir de este viernes, vendrá lo serio. El gran desafío que deberá afrontar la selección. La pelea por los cuartos de final. Está visto que a la selección de Scariolo, por lo que se comprobó este miércoles, en el partido que cerraba la primera fase ante Irán, no le van los partidos sin nada o con muy poco en juego. Se daba por supuesto el triunfo de España, para completar el pleno de victorias. Y lo consiguió (65-85). Pero sin demasiados alardes, a medio gas, apretando lo justo para que la selección asiática no se lo creyera, y limitando los esfuerzos y también los riesgos para lo que se avecina. La selección solo elevó su nivel de intensidad en el último cuarto, como enseñando músculo. No hizo falta mucho más.

Era el día en el que Rudy Fernández igualaba la cifra de 253 partidos internacionales de Juan Carlos Navarro. En la teoría, el partido le sumó para su récord. En la práctica, estaba registrado en el acta, pero se quedó en el banquillo sin participar del juego, porque Scariolo no quiere arriesgar lo más mínimo antes de los dos partidos decisivos de la segunda fase: los que abren la puerta de cuartos y también de las medallas. La batalla por el Mundial entra en la fase decisiva Juancho (21 puntos y 5 rebotes en 20 minutos) y Aldama (11 puntos y 8 rebotes) sostuvieron del equipo durante muchos minutos, en un partido en el que Scariolo dosificó al máximo a sus jugadores. El pequeño de los Hernangómez necesitaba un partido así, sintiéndose protagonista. Empezó tímido. Pero acabó dominante. Cuando está con confianza es un jugador diferencial. Una pieza imprescindible. Santi Aldama parece también llamado a jugar un papel importante en la selección. Solo hay que observarle cada vez que salta a la pista. Todo lo que hace tiene sentido y suma. Esta su primera aparición en una gran cita internacional con la absoluta. Ha llegado de forma silenciosa. Pero es de esos jugadores que harán ruido. Solo tiene que soltarse y ganar confianza. Acabará por obtener galones. Primer cuarto para olvidar Andaba medio dormida la selección, en modo ahorro de energía, e Irán empezó a buscarle las cosquillas. Que si un triple por aquí, que si un rebote ofensivo por allá. Después de dar unos minutos de margen, Scariolo decidió que había que remover todo el quinteto inicial, que no acababa de entrar el ritmo de partido. Garuba fue quien ancló al equipo en defensa con su aparición. Y Aldama el que lo hizo despertar con su aportación ofensiva. De verse abajo durante siete minutos (17-11), la selección encadenó 12 puntos consecutivos para cambiar la dinámica y tomar el control del marcador (17-23). A partir de esos buenos minutos de nuevo de la savia nueva de la selección, pero también de Díaz y Llull, España encontró el camino y aunque siguió sin meter la directa, empezó a mostrar más efectividad, sobre todo con el paso adelante de Juancho Hernangómez. La lógica se instauró ya en el marcador del descanso (34-43) y a partir de ahí, con Irán haciendo la goma por momentos, el partido se escribió con el guion que quiso la selección. En la línea de los dos primeros partidos, Núñez se encargo de poner criterio al juego, Garuba, Aldama y también Willy Hernangómez (brillante en los últimos minutos) elevaron la consistencia y Juancho sacó algún chispazo de calidad para poner el lazo a la victoria y encarar ya la fase decisiva con la que mentalidad necesaria. Irán: Yakhchali (12),Girgoorian (6), Kazemi (2), Amini (19), Aliakbari (2) –cinco inicial – Miri (5), Ehaddadi (7), Mirzaei (3), Rezaeifar (3), Vahedi (4), Aghajanpour (-), Mashayekhi (2)

6 de 23 triples (Amini, 3), 31 rebotes, 11 ofensivos (Ehaddadi , 5), 19 asistencias (Yakhchali, 7)

España: Núñez (5), Abrines (6), Parra (3), J. Hernangómez (21), W. Hernangómez (16) –cinco inicial- Aldama (11), Brizuela (3), Claver (5), Díaz (4), Garuba (6), Llull (5). 9 de 26 triples (Abrines, Juancho, 2), 43 rebotes, 13 ofensivos (Willy, 9), 32 asistencias (Nuñez, 6)

Parciales: 17-16; 17-27; 18-21; 13-21