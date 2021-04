El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Educación que dirige, Patricia González, ha dado a conocer las novedades que presentan los Premios a la Excelencia Académica en la nueva convocatoria de este año. Unas incorporaciones que, según detalló González, «van dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades y fomentar la participación social para no desperdiciar talento», afirmó. La edil añadió que «es más importante ayudar a alguien con un 9,3 de media con menos recursos económicos que a alguien con matrícula de honor que no vaya a tener dificultades para sufragar sus estudios». Destacó que ambos perfiles son de un valor inmenso para la sociedad, «por eso no podemos dejar escapar a ninguno de los dos». dijo.

Con estos premios, el ayuntamiento trata de premiar el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio de los estudiantes mediante una ayuda económica que colabore en su formación universitaria o especializada. Los beneficiarios serán los alumnos que obtengan los excelentes rendimientos en Bachillerato y Formación Profesional en el curso académico 2019/2020 en los institutos de secundaria moralos y este año «se tendrá en cuenta la implicación social y necesidades económicas», de los solicitantes. En total se destinarán 5.000 euros, que se distribuirán en tres premios. Uno primero de 1.900 euros, otro segundo de 1.700 y uno tercero de 1.400. La propuesta de la resolución provisional deberá notificarse a los interesados y se concederán diez días para presentar posibles alegaciones.