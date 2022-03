La Plataforma Ciudadana No al Muro de Navalmoral de la Mata intensifica sus críticas hacia el gobierno local del que aseguran, en un comunicado que, «ya no nos representa». Así mismo, la Plataforma advierte del perjuicio que supondrá para los ciudadanos moralos el paso del tren en superficie por el casco urbano como pretende Adif. «Nos dicen que con recorridos peatonales de más de 200 metros y por túneles seremos la ciudad más cómoda y moderna, pero eso no es cierto, será todo lo contrario», advierte la Plataforma.

Ésta también se ha referido a los 100 millones de euros que Adif tiene previsto destinar para la construcción de seis pasos inferiores, dos de ellos para vehículos y cuatro peatonales. «No tendremos posibilidad de usar la bicicleta y con la mutilación del parque municipal Casto Lozano frente a las estaciones de autobús y de tren, será un caos absoluto», añadieron. Este colectivo también recriminó a Adif que les haga creer que todas estas actuaciones previstas eliminan el efecto barrera del ferrocarril y garantizan la permeabilidad del tráfico rodado y peatonal dentro del casco urbano. «Eso no será así», aseguraron. Por todo ello, recalcaron que «ahora más que nunca se hace necesaria la existencia de la Plataforma No al Muro» y reivindicaron una vez más «una ciudad más accesible y abierta, con espacios libres para vehículos, ciclistas y peatones».