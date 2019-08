10 razones para vivir en Cáceres

La calidad del aire, su monumentalidad, medioambiente, gastronomía, turismo, la cercanía con la gente, sus instalaciones deportivas y su situación fronteriza estratégica con la vecina Portugal son algunas de las 10 razones que 10 cacereños esgrimen para defender las bondades de Cáceres, la ciudad Patrimonio de la Humanidad que han elegido para vivir.

Mariví Grande

ENFERMERA

1«Aquí hay calidad de vida y todo el mundo nos conocemos»

En Cáceres precisamente se instaló hace más de cuatro décadas Mariví Grande, natural de Trujillo, uno de los pueblos más bonitos de todo el país ¿Ha encontrado calidad de vida en su ciudad de acogida? «Si por calidad de vida entendemos una ciudad tranquila, con poco estrés, en la que todo el mundo te conoce, Cáceres la tiene». Esta enfermera pediátrica en el Centro de Salud Zona Centro, más conocido como el del Caballo, explica que Cáceres es «una ciudad muy segura, en la que me siento muy tranquila. Puedes pasear por cualquier sitio y hablar de lo que te dé la gana», señala. Además, valora el ocio. «Salir de fiesta con las amigas, que me encanta y nos lo pasamos genial -dice entre risas-. También es más barato, por 1,80 euros te tomas una cerveza y te ponen el aperitivo».

Pablo Rodríguez

PINTOR DE VEHÍCULOS

2«En las ciudades grandes los niños no saben qué es un pollo»

Para los niños poder convivir con la naturaleza es un parque de atracciones, y eso ocurre en la capital cacereña: «Es una excelente medicina y un aula de aprendizaje», asegura Pablo Rodríguez, que trabaja en el taller de chapa y pintura ‘Atiliano y Antonio’. «Nos reímos de la ocurrencia del crío pequeño al que se le pide que dibuje un pollo y esboza un pollo asado. O del que a la pregunta ¿de dónde viene la leche? responde «del supermercado». Pero más que cómica, «esta realidad -a juicio de Rodríguez- «resulta trágica. Evidencia que hoy muchos niños crecen sin salir de un entorno urbano y su contacto con las plantas, los animales y los parajes naturales les llega a través de la escuela, los libros o los vídeos. Yo que siempre he tenido perro me ha encantado llevarlo al campo y en Cáceres tengo esa posibilidad».

Mari Cruz Vázquez

PERIODISTA

3«La Ribera del Marco debe ser nuestra fuente de vida»

Vive en la parte antigua, otro de los grandes atractivos de la ciudad de Cáceres. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, ya que se trata de uno de los conjuntos históricos de la Edad Media y del Renacimiento más completos que se pueden visitar en el mundo. «Además de que Cáceres una ciudad muy bonita, Extremadura también lo es, por su gran cantidad de monumentos, parajes y reservas naturales que podemos encontrar: Monfragüe, el Valle del Jerte, el Monasterio de Guadalupe, entre muchos otros tesoros que guarda la región», asegura la periodista Mari Cruz Vázquez, que reitera que la provincia de Cáceres está bien conectada a través de una red de carreteras impulsada por las administraciones. Vázquez lleva 25 años en Extremadura, 18 de ellos en Cáceres. Espera con gran ilusión un proyecto que sin duda «será transformador turísticamente para la localidad y una fuente de vida y vía verde», como es la recuperación de la Ribera del Marco. «Este espacio ya está en la agenda del ayuntamiento», recuerda mientras confiesa que para ella San Marquino es la mejor postal de la capital cacereña.

Samuel Gillén

ABOGADO

4«En lugares como Cáceres no sufrimos atascos de tráfico»

Todos los que viven en grandes ciudades saben el tiempo que se pierde en trasladarse de un lugar a otro, tanto para ir a trabajar como para disfrutar de ratos de ocio. «En ciudades como Cáceres no tenemos ese problema ya que las distancias son mínimas y no suele haber mucho tráfico ni los consiguientes atascos. ¡Nos ahorramos mucho tiempo! Horas que podemos destinar a dormir más, disfrutar de nuestro tiempo libre y dedicarlo a nuestra familia y amigos», asegura el abogado Samuel Guillén, de Teconsa Asesores. Del mismo modo, considera que «cuando residimos en una ciudad de menor tamaño tendemos a forjar relaciones más cercanas y hacer amigos más fácilmente, ya que no tenemos un ritmo de vida tan ajetreado y estresante». Indica que «la atención más personalizada en una cafetería, en el supermercado o incluso con nuestro médico de cabecera nos permite tejer relaciones de mayor confianza. Seguro que a la semana de estar viviendo en una ciudad pequeña el quiosquero ya se sabe tu nombre», admite con una sonrisa.

Sonia Higueras

PROFESORA

5«Los alumnos cacereños son personas cultas»

«Las nuevas tecnologías de la educación son una herramienta para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, aumentar las oportunidades para acceder al conocimiento, desarrollar habilidades colaborativas o inculcar valores, entre otros». Y esto es posible desde Cáceres, según cuenta Sonia Higueras, profesora de Matemáticas y Economía de Las Carmelitas. «Entiendo que una buena preparación consiste en adquirir autonomía y criterio propio para desenvolverse en el propio tiempo», sostiene la docente, que asevera: «Los alumnos cacereños gozan de esto y podemos considerarles persona cultas que podrán desempeñar grandes trabajos en el futuro».

Raúl Fernández

MONITOR DEPORTIVO

6«Existen grandes instalaciones para practicar deporte»

«Disfrutamos en Cáceres de un ambiente menos contaminado, tenemos más facilidades para desplazarnos caminando o en bicicleta, lo que nos permite hacer deporte al aire libre sin casi darnos cuenta». Es la tesis del monitor deportivo del Sottoterra, Raúl Fernández. «Respirar aire puro y realizar actividades fuera del núcleo urbano nos facilita relajarnos. Contamos con grandes espacios e instalaciones deportivas. Los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para mantener una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de las personas». Según Fernández, «el contacto con los enclaves naturales en la ciudad nos permite reflexionar, sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés».

Nuria Romero

HOSTELERA

7«La cercanía con Portugal es una baza a nuestro favor»

Asegura que quienes viven en ciudades grandes y muy pobladas «sufren altos niveles de ruido que en cierta manera nos acaban afectando». En las pequeñas ciudades, aunque siga habiendo tráfico y vida, «los ruidos están limitados a zonas muy concretas que no llegan a molestarnos». Por eso Nuria Romero apuesta por Cáceres, donde regenta el Bar Santé de la plaza de Colón. Cree que la ciudad debe aprovechar «la cercanía con Portugal, que es una baza fundamental para Cáceres». Defiende la necesidad de impulsar las infraestructuras de comunicación para atraer al turismo y al empleo. Le gusta la ciudad porque sabe apreciar la paz de vivir en una ciudad de provincias.

Ángel Izquierdo

HOSTELERO

8«Nuestra gastronomía se saborea y se vive»

Dueño del Chef Pan, en la calle Amberes, del conocido en Cáceres como barrio del Eroski, es otro defensor de la capital. «La ciudad nos deja productos de calidad que llenan de sabor y exquisitez los platos con los aromas y sabores del jamón ibérico, los quesos, el pimentón, las cerezas, el aceite de oliva, la ternera, el cordero, y el vino». Pero la gastronomía cacereña no solo se saborea, también se vive a través de tradiciones y experiencias, «ya que en Cáceres y su entorno se celebran rutas y fiestas relacionadas con el buen yantar, como la Fiesta del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional, la Feria Nacional del Queso de Trujillo, y las rutas del Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura o del Vino Ribera del Guadiana. Un mundo de experiencias y sensaciones que harán las delicias del viajero».

José Pedro Vecino

BICICLETAS CÁCERES

9«Cada vez hay más carriles bici y eso es un regalo»

José Pedro Vecino, propietario de Bicicletas Cáceres y un referente en la venta de material de esta disciplina deportiva, defiende las actuaciones que Cáceres realiza en relación al carril bici. «La bicicleta no es solo para Berlín y Ámsterdam», sentencia. Y corrobora su tesis de manera taxativa: «Cáceres sí es ciudad para bicis y con el aumento de los carriles bici, cada vez se está poniendo más de moda este modo de transporte, que además es una manera de frenar la contaminación y evitarte los problemas de aparcamiento porque la bici, con un candado, la puedes aparcar con facilidad.

Miriam León

PELUQUERA

10

«Es una ciudad muy confortable para poder formar una familia y que los niños puedan jugar en la calle», confiesa. Se siente enamorada de la ciudad. Su buen humor y sus risas son contagiosas. El acento la delata: «Soy de Cádiz, ¿que por qué vine a Cáceres?, por amor», responde. Lo hizo de la mano de Juanma Morán, el conocido exfutbolista cacereño y hoy peluquero en Vogue Style, el salón de belleza donde ambos trabajan. En esta ciudad encuentran, sin duda, su razón de vida.