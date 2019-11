Adiós a las especias de Domingo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

este hombre le retiran de ahi por no tener leicencia y mi pregunta es cuando van a desalojar de canovas a los indigentes que beben a plena luz del dia?? ahh a esa gente no se les dice nada que le otro dia pasaron los locales por alli y no les dijeron nada asi va esta ciudad