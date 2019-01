La alcaldesa de Cáceres: «Hasta el último día que esté aquí lucharé porque haya toros»

En la línea habitual de contundencia de las últimas semanas se mostró ayer la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, un día después de que la oposición haya avanzado que votará en contra de la modificación presupuestaria que el Gobierno popular ha anunciado que llevará al próximo pleno extraordinario para subvencionar los festejos taurinos de este año.

«Hasta el último día que esté aquí llevaré al pleno una modificación de crédito del presupuesto prorrogado de 40.000 euros para licitar el contrato. Y si me la tumban en la sesión extraordinaria de este mes, la llevaré al pleno de febrero, y al de marzo, y al de abril, y al de mayo, hasta el último día que acabe esta legislatura lucharé; porque Cáceres es taurina», sentenció Nevado.

La alcaldesa indicó que no le parece bien «convertir un festejo en algo ideológico y político. Hay cosas que no se pueden usar porque se está haciendo daño a un sector económico fundamental para Extremadura». En este sentido citó al diestro cacereño Emilio de Justo, «que está ahí, en un mundo difícil, y está arriba. Y la ciudad no le puede dar la espalda y yo no se la voy a dar», recordó.

La regidora dijo que en este asunto solo se trata de «defender las tradiciones y la cultura. Y los toros son cultura. Que yo sepa no están prohibidos y hay miles de aficionados. El que no tenga afición, que no vaya, pero es una cuestión de libertad, ¿por qué prohibir?», se preguntó la líder del PP.

Y añadió: «Cuando uno gobierna, gobierna para todos, y puedes meterte en política para cambiar las cosas, pero no para tener una doble moral». Hacía referencia así al hecho de que entre 2006 y 2018 la Junta de Extremadura «ha triplicado las ayudas al fomento de la cultura taurina con cargo a Presidencia. Hablamos de 86.000 euros. ¿Qué pasa, es que el PSOE son los de Sánchez y los que no son de Sánchez, los que se sostienen con Podemos y los que no?», apuntó en referencia a la postura defendida por el grupo municipal socialista de Luis Salaya, que ya anunció que votará en contra de cualquier modificación presupuestaria destinada a subvencionar los festejos taurinos porque, a su juicio, «hay prioridades más urgentes».

Nevado hizo memoria y dijo que en su presupuesto anterior llevaba una partida de 40.000 euros para los toros, «Ciudadanos impidió que hubiera partida y tuve que pedir ayudar con cargo a Presidencia de la Junta que me ha costado dos procedimientos penales y los dos los he ganado», enfatizó. Nevado subrayó que Mérida apoya los toros, que también lo hace Olivenza, al igual que los ayuntamientos de Badajoz y de Plasencia.

Cáceres Tú presentó una moción para bloquear las ayudas a los toros que salió adelante con los votos de Ciudadanos y PSOE. Ante este escenario, de momento la celebración de los toros en Cáceres parece que queda en suspenso.