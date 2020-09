Los alumnos de los pueblos cercanos a Cáceres urgen una solución para asistir a clase por la tarde

Ya está decidido. Alumnos de los institutos Norba Caesarina y Profesor Hernández Pacheco tendrán este curso clase por la tarde. En concreto la medida, contemplada en los planes de contingencia elaborados por los centros y aprobados ya por la Consejería de Educación, afectará a los estudiantes de Bachillerato de ambos institutos y de Formación Profesional del Pacheco; en total cerca de 800 estudiantes. Los institutos no han encontrado otra forma de garantizar las medidas de seguridad impuestas por el coronavirus, entre otras cosas por la cantidad de alumnos que están matriculados en ambos centros, lo que implicaría una importante aglomeración de personas. De esta manera, solventan esa situación y escalonan la presencia de alumnos en el instituto.

Padres y alumnos ya han mostrado en varias ocasiones su rechazo a esta decisión porque aseguran que se verá afectada la vida familiar y que los estudiantes no podrán continuar con la formación extraescolar en danza, música o idiomas (el conservatorio de música ya ha anunciado que dará clase por la mañana a los alumnos afectados, pero el resto es en horario vespertino). A este problema se une, como ya anunciara este diario, la falta de rutas escolares por la tarde, lo que dificulta el acceso de estos estudiantes al centro. Tampoco pueden trasladarse a la capital cacereña en autobús interurbano, porque los horarios no coinciden. La situación la denunciaron en agosto y hoy, a un día de comenzar el curso escolar (para Bachillerato empieza mañana), aún no se ha ofrecido una alternativa.

Es el caso de la hija de María Teresa Román, que este año cursa Segundo de Bachillerato en el Norba Caesarina. Residen en Aldea del Cano y no halla la fórmula para conseguir que su hija pueda seguir con sus estudios este año. El horario establecido por el instituto para las clases por la tarde es de 15.00 a 21.00 horas pero ni puede usar ruta escolar ni coincide con las horas a las que hay autobuses. Según explica esta afectada, el primero que sale del pueblo dirección a Cáceres, es a las 6.30 horas, luego hay otro a las 8.00 y el siguiente ya es por la tarde, a las 15.40 horas. Y la última vuelta de la capital cacereña al pueblo es a las 17.00 horas. Es imposible cuadrar. Del pueblo sí sale un autobús escolar que traslada a los estudiantes hasta la ciudad, pero solo por la mañana.

LOS PADRES SE QUEJAN

«¿Qué se supone que tenemos que hacer, alquilar un piso en Cáceres?», se queja. Y critica además que la decisión de pasar las clases a horario vespertino se ha tomado hace escasos días. «Han avisado con pocos días de antelación, por ello ya no es posible solicitar la matrícula en otro centro educativo que cursen por la mañana, puesto que la gran mayoría de las plazas estarán ocupadas», insiste.

Los padres exigen a los institutos que busquen otras soluciones, como la utilización de instalaciones municipales donde trasladar las clases para que estas puedan impartirse por la mañana. Esto es lo que harán varios colegios de Infantil y Primaria de la ciudad (habrá seis centros que han adoptado esta medida para descongestionar las aulas).

Por su parte la Consejería de Educación aclara que las rutas escolares están garantizadas. Según indica a este diario, en estos momentos se está recabando la información de los estudiantes afectados para elaborar nuevas rutas que permitan a estos alumnos asistir a sus centros. «Que estén tranquilos, que van a tener ruta de transporte escolar, igual que si fueran por la mañana», insisten desde Educación. El problema es que el curso comienza mañana y aún no se ha aportado una solución a esta situación.