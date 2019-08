Anulan el desahucio de una viuda y madre de agentes de una vivienda de la Guardia Civil en Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Nota para el redactor de la noticia y para el fotógrafo de la misma, esa foto que habéis puesto no son las antiguas casas de la Guardia Civil en Llopis, son las antiguas casas de la Mutua de la Policía Nacional, que por cierto, esa parte de la Avenida de Cervantes no es Llopis Iborra, es el Espíritu Santo. Las casas de la Guardia Civil que se alude en la noticia son las que están situadas en la Avenida de la Bondad. En la redacción tenéis un becario que no conoce Cáceres por lo visto.