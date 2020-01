Así será el templo budista de Cáceres

La Fundación Lumbini acaba de presentar en Fitur la maqueta de cómo será el nuevo centro budista de Cáceres. "Para un alcalde de una capital de provincia esto es un sueño", acaba de decir Salaya en la comparecencia que ha servido para abrir la presencia de Extremadura en la Feria Internacional de Turismo de Madrid,

«El centro budista no es una hipótesis. Está afianzado», dijo el alcalde. «Los que me conocen saben que no me gusta dar por hecho nada hasta que no se pone la última piedra de un proyecto porque siempre puede haber un margen para que esto falle».

Sin embargo, la iniciativa del templo que pretende construir en Cáceres la Fundación Lumbini Garden va dando pasos de gigante. De momento, y tras la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lumbini, en Nepal, ciudad donde nació Buda, hoy miércoles se ha presentado el edificio. Al acto en ha acudido la embajadora de Nepal en España.

«Por primera vez nos hacemos una idea de cómo va a ser. Es un espacio de paz, multiculturalidad y bastante moderno», apunta el responsable local.

Añade que «en estos momentos se están estudiando las características urbanísticas de distintos terrenos». Todo apunta a que se trata de parcelas municipales.

El Proyecto Gran Buda prevé una inversión asiática de carácter privado cifrada en 25 millones de euros. Se trata de levantar en la ciudad el centro budista más grande del planeta e incluye la construcción de un Buda de más de 40 metros, el más alto del mundo. La aportación del ayuntamiento se basa en la cesión de uso de la parcela.