El ayuntamiento apoya a la víctima de Manresa

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cáceres se suma a la concentración convocada para mañana por las organizaciones feministas en apoyo a la menor de edad víctima de abusos sexuales presuntamente por parte de seis jóvenes en Manresa (Barcelona), caso que se está juzgando estos días. Muestra su solidaridad con la joven y ha animado a toda la ciudadanía cacereña a acudir al acto de apoyo de este lunes, 8 de julio, a las 20.00 horas en la plaza Mayor.

La primera teniente de alcalde, María José Pulido, señala que comparte la indignación con la ciudadanía cacereña respecto a la violencia machista y anuncia que participará en las acciones convocadas por las organizaciones feministas de la ciudad. Y añade que respeta pero no comparte la decisión de la Fiscalía, que considera que solo hay abuso y no violación y entiende que no concurrieron la violencia o la intimidación necesarias para acusar por agresión sexual.

«Por nuestra parte, seguiremos trabajando con todos los recursos disponibles para erradicar cualquier tipo de comportamiento violento contra las mujeres», agrega. En este sentido dice que trabajará para hacer de Cáceres una ciudad «feminista, igualitaria y segura».