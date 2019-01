El ayuntamiento ordena el precinto y señalización de los pozos mineros en Valdeflores

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

A ver cuando ordena del desmonte de gruas en obras paradas. Una grúa nueve años sin mantenimiento, expuesta a las inclemencias del tiempo, el viento y el óxido es un peligro. En Casa Plata, en 50 metros a la redonda hay dos, y hasta que no se caiga una no pondrán remedio. Es de desear que si se cae, lo haga en la cabeza de quien no la quiere quitar.