El ayuntamiento respalda el indulto a los hosteleros si no cuenta con la oposición de los vecinos afectados

A mi me gustaría ver como la corporación no sólo apoya a las victimas de estos terroristas ambientales sino que en el próximo juicio se presenta como acusación particular contra ellos y no lo que estoy leyendo ahora mismo. O sea que alguien puede vulnerar durante 30 años la ley imponerles las penas más bajas y encima los políticos defienden el indulto, creo que este no es mi país. En Alemania enciendes una aspiradora a partir de las 10 de la noche y se presenta la policía en tu casa por molestar a los vecinos, y no es cuestión de leyes que las leyes son para todos los paises de Europa las mismas es la miseria de conciencia que existe aquí lo que me repugna. A estos terroristas ambientales los condenaba yo a estar 30 años sin dormir encerrados en una celda escuchando el pun pun de su mierda de música porque lo que llega a las casas no es música sino pun pun y luego les diría que fuesen al médico para que les recetaran pastillas para estar en la celda y si protestaban no se les tenía que hacer ni puñetero caso que este escenario es la traslación de la realidad de los últimos 30 años en la madrila por culpa de estos individuos y de los parasitxs que los apoyan y toleran.