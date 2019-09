El ayuntamiento toma la primera medida ante el descenso de la cota de Alcántara

La primera teniente de alcalde, María José Pulido, ha anunciado esta mañana la primera medida que adoptará el ayuntamiento ante el descenso de la cota del embalse de Alcántara, que esta mañana, a las 13.00 horas, estaba en la cota 194,3, a solo 30 centímetros de que Cáceres entre en el umbral de prealerta de sequía. Esa primera medida es una campaña de concienciación en el consumo de agua.

"El equipo de gobierno está muy preocupado por la falta de agua", ha manifestado Pulido, "la situación en la que estamos no se puede decir que sea de prealerta, pero hay poca agua y las previsiones de lluvia no son las mejores", ha añadido la primera teniente de alcalde, quien ha confiado en que "llueva y no tengamos que tirar de más medidas a partir de ahora".

De este asunto se ha hablado en la junta de portavoces que se ha celebrado esta mañana con todos los grupos políticos para abordar el contenido del pleno ordinario que la corporación local celebra la próxima semana. Pulido ha hablado de "coordinación con la Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo", el organismo gestor de la cuenca y al que corresponde tomar las primeras medidas si se entra en situación de prealerta.

"El tema del agua en Cáceres es un problema estructural y así lo seguimos viendo, los problemas con los años secos seguirán siendo una realidad, y es un problema que tenemos que afrontar con medidas urgentes a corto, medio y largo plazo, sabíamos que es un problema que no se podía retrasar, no se está en prealerta, pero no llueve", ha manifestado Pulido.

La solución era un trasvase desde Portaje, que no se concluye, motivo por el que se sigue dependiendo de un trasvase del pantano de Alcántara, pero cuando este embalse baja de la cota 194, y dado el volumen actual del Guadiloba, se entra en prealerta de sequía y si se baja de la cota 192 ya no se puede trasvasar. Alcántara ha bajado cinco metros en quince días. El 28 de agosto estaba en la cota 199.