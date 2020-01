La cabalgata de Reyes repartirá 3.500 kilos de caramelos en Cáceres

Los Reyes Magos repartirán 3.500 kilos de caramelos durante la cabalgata de Cáceres en la que participarán más de mil personas. La concejala de Juventud, Paula Rodríguez, ha ofrecido este jueves los detalles del desfile que se celebra la víspera de la noche más mágica del año. En total habrá doce carrozas y animación durante el recorrido con siete pasacalles que interactuarán con los asistentes. En cuanto a los dulces, serán blandos, tipo gominola, y aptos para celíacos. Por su parte, la carroza temática está ambientada este año en los libros infantiles de recortables y tiene por objetivo promover la igualdad y romper “con los roles establecidos”. Pretende sumarse así a la campaña navideña que ha puesto este año en marcha el ayuntamiento de Cáceres, 'Azul, rosa, qué más da. Los juguetes no tienen género. No se lo pongas tú', para concienciar de la importancia de no diferenciar los juguetes para niñas y niños.

Entre los colectivos que participanse encuentran la Asociación Reyes Magos (Arema), la asociación vecinal La Cañada, Burguer King o el club de tenis Cabezarrubia, entre otros. La concejala precisó también que Melchor, Gaspar y Baltasar irán acompañados en su carroza por una veintena de niños supervisados por dos adultos. Formarán parte de la comitiva carteros de Correos y el dispositivo de seguridad contará con ARA y DYA y el de limpieza, que cerrará el desfile, con Conyser. También la Policía Local se encargará de gestionar los cortes de tráfico en las calles en las calles del recorrido.

El desfile tiene un presupuesto de 43.802 euros y está organizado por la empresa Sonimar. En cuanto al itinerario, mantendrá el de años anteriores y partirá del Sepei a las 18.30 horas. Recorrerá Pierre de Coubertain, Moctezuma, Antonio Hurtado, Cánovas, San Antón y la previsión es que la comitiva real llegue a la plaza Mayor a las 21.00 horas. Como en otras ocasiones, sus majestades saludarán a los presentes desde el balcón del ayuntamiento.

En declaraciones a los medios, Rodríguez invitó a que se haga “reflexionar a los más pequeños” sobre “lo que necesitan” y con respecto a la posibilidad de que uno de los tramos del desfile se haga sin música para adaptarlo a niños con autismo tal y como ocurre en otras ciudades y como se hizo en Cáceres durante la última feria, la edil precisó que este año “no se ha contemplado” aunque insistió en que en las próximas ediciones “se estudiarán opciones”.

En cualquier caso, ya desde este jueves hasta el 4 de enero los más pequeños podrán visitar a los Reyes Magos en el centro comercial Ruta de la Plata de 18.30 a 21.30 horas y mañana viernes, la Diócesis de Coria-Cáceres organiza un acto de recepción a sus majestades en la Concatedral de Santa María (17.00 horas) con un pasacalle previo que recorrerá la ciudad monumental y partirá de Clavellinas a las 16.30 horas.