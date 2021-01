Cáceres, ciudad del año para el 'Financial times'

“Una ciudad medieval fantasma en España”. Así define el Financial Times en sus páginas a Cáceres. Medieval por razones obvias, un casco antiguo con siglos de historia, y fantasma no porque lo sea, si no porque en el mes en el que el diario británico visitó la capital cacereña, a comienzos de verano, el país acababa de salir del estado de alarma y las restricciones de movilidad seguían vigentes. Ha sido precisamente lo primero, el legado centenario de su casco histórico, y el halo espectral de lo segundo, lo que ha cautivado a los críticos del rotativo, que incluyen la ciudad en su reconocida lista de ‘Travel Discoveries’ de 2020 en la que recorre los lugares más interesantes a descubrir en todo el planeta.

Cáceres es la única ciudad española que aparece en el inventario de 2020 y comparte lista con Santorini (Grecia), Mazara del Vallo (Italia), Peshawar (Pakistán), Ribe (Dinamarca), el desierto del Chad y países como Cuba o Costa Rica. “Estaba haciendo un tour en bici por España pero podría haberlo hecho en caballo”, relata la crítica sobre la capital. En el texto que firma Tim Moore destaca el aspecto de la almendra histórica con los muros de piedra, los escudos de armas y las rejas de las torres y la impresión que le generó ver las “plazas desiertas” y “tabernas cerradas”. “No había un alma, los callejones vacíos por una doble desolación de siesta y una pandemia”, expone. “Parecía como si alguna maldición antigua hubiera caído sobre los tejados sometiendo a la ciudadanía a un sueño de cien años y ahuyentando a todos los fans de las localizaciones de Juego de Tronos”. “Cuando esto termine tiene que volver”, asegura el redactor que le dijo el recepcionista. “Lo haré, pero para bien o para mal, no será lo mismo”.

Eco en medios de todo el mundo

Esta no es la primera vez que el encanto de la capital cacereña es destacado por la prensa internacional. En los últimos meses ha despuntado debido a la inminente apertura del nuevo museo Helga de Alvear, que The Guardian catalogó como uno de los diez mejores edificios del 2020. En cualquier caso, en 2015, coincidiendo con la capitalidad gastronómica, la capital protagonizó reportajes en The New York Times (EEUU), que la incluyó entre los 52 mejores destinos del planeta y The Sunday Times (Reino Unido) y The Guardian dedicaron reportajes a la cocina cacereña.