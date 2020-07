Cáceres se pone su mejor máscara

Se han requerido numerosos cambios, cábalas y ajustes, pero Cáceres lo tiene claro: el festival de Teatro Clásico no se toca, o lo que es lo mismo, no se suspende. Se trata de uno de los grandes referentes culturales de la ciudad, incluido en la pequeña élite nacional de las mejores citas con la escena, por eso la ciudad tratará de no renunciar a la XXXI edición, aunque tenga que celebrarla tres meses más tarde, en concreto del 9 al 20 de septiembre (eso sí, siempre que las circunstancias lo permitan). El Consorcio Gran Teatro presentó ayer esta nueva fiesta de la dramaturgia y animó al público «a disfrutar del mejor teatro clásico con todas las garantías, en un entorno seguro».

Y es que el certamen no limitará un ápice la programación que tenía prevista para junio: la condensará en doce días sin descanso. Y además repetirá sus mejores alicientes: las compañías más talentosas, los estrenos más esperados, una escenografía única entre palacios renacentistas, las obras de la mejor literatura del Siglo de Oro y la pluma de genios irrepetibles. Las entradas ya están a la venta desde ayer en la web del Gran Teatro, donde además se puede consultar un programa interactivo a falta de folletos en papel (están prohibidos).

Y ojo, porque este año habrá menos localidades. Los espectáculos deberán tener un aforo del 75%. Así, el escenario principal se montará en las Veletas con 375 butacas, y se prescinde de San Jorge por ser más pequeño. Además, algunas de las 15 obras de la sección principal (‘Escena clásica’), también se interpretarán en la plaza de Santa María, la concatedral, el Gran Teatro, el Palacio de los Golfines y la Preciosa Sangre. Todos ellos, junto con el Corral de las Cigüeñas (‘La noche golfa’), serán los escenarios de la nueva edición y exigirán la entrada con mascarilla. La organización ya tiene previstos los protocolos de seguridad, los planes de contingencia y las ubicaciones con las distancias correctas.

«El programa estaba perfilado a principios de año y el consorcio ha hecho un tremendo esfuerzo por no dejar a nadie fuera, queremos evitar en lo posible que el ámbito de la cultura siga sufriendo de lleno la pandemia», destacó ayer Silvia González, directora del Consorcio Gran Teatro. De hecho, se mantendrán todas las actividades paralelas: proyecciones, exposiciones, propuestas infantiles… Cada emplazamiento estará desinfectado y listo para acoger al público, ya que se aplicará la guía de buenas prácticas que ha elaborado el Ministerio de Cultura para el reinicio de la actividad escénica.

Pero al margen de las especiales condiciones de esta edición, Lo que sí se repite es la apuesta por una programación atractiva. Shakespeare vuelve con cuatro obras, nada menos, dos de ellas producidas en Extremadura: ‘Tito Andrónico’ (día 10), de la compañía Teatro del Noctámbulo, y ‘Hamlet’ (día 14, estreno), de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura. Las otras dos son ‘Ricardo III’, que produce El Pavón Teatro Kamikaze (día 19), con el actor Israel Elejalde, quien ya deslumbró hace cuatro años en el festival cacereño con ‘Hamlet’; y ‘Romeo y Julieta’ (día 20), en una versión del Teatro Clásico de Sevilla ambientada en los años 30.

UNA CELESTINA ESPECIAL

Los defectos y las virtudes de la sociedad renacentista también se recrean en tres montajes, que transportan esa concepción a la actualidad y la hacen plenamente vigente: ‘Celestina, la tragi-clown-media’ (día 16), un montaje extremeño de Javier Uriarte en el que introduce el circo, la danza y el teatro gestual; ‘Nise, la tragedia de Inés de Castro (día 11), con la compañía Nao d’amores, que recoge la leyenda y la historia de la amante ajusticiada del heredero de la corona lusa; y ‘Libro de Buen Amor’ (día 15), de la compañía extremeña Teatro Guirigai.

Pero sobre todo será un lujo poder contar con el montaje de Ron Lalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que ofrecerán ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’ (día 13), donde reconstruyen la vida de uno de los actores más famosos del Siglo de Oro español a través de las citas que de él hicieron Calderón o Moreto. Otro imprescindible: Alfredo Sanzol ha releído las comedias de Shakespeare y ha volcado toda la creatividad que le ha sugerido el genio inglés en ‘La ternura’ (día 12).

Tampoco faltará la compañía Teatro del Temple, cita fija para los amantes del clásico cacereño, con su obra plenamente contemporánea: ‘Don Quijote somos todos (día 18). Ambientada en el pueblo donde nació Alonso Quijano, abordará la España vaciada.

Otra visión actual: Vanessa Martínez introducirá la reivindicación feminista con ‘Marta la piadosa’ (día 17), una comedia de Tirso de Molina sobre dos hermanas enamoradas del mismo hombre.

También llegará el estreno de ‘El carro de los cómicos de la legua’, el último montaje de la compañía extremeña De Amarillo Producciones. Será en la plaza de Santa María y abrirá el festival con acceso libre pero con aforo reducido a 200 personas.

Pero además, la ‘Escena clásica’ incluirá un montaje infantil de títeres: ‘Los caballeros de Pez’ (día 13). También incorporará dos espectáculos musicales: el concierto ‘La isla de los sonidos’ (día 11) con la Banda Provincial de la Diputación de Cáceres, que seleccionará composiciones escritas para acompañar las representaciones teatrales; y ‘En España y América: del fascistol a la plaza’ (día 18), a cargo de Cámara Antiqua.

MÁS PROPUESTAS

Entre las actividades paralelas de la trigesimoprimera edición del certamen destacan ‘Las piezas clásicas’, con Maltravieso Teatro, que representará ‘Cómicos Bubónicos’ (10 y 17 de septiembre). También ‘La noche golfa’, donde el actor y director extremeño Francis Lucas inventará a ‘Agustín de Almorchón y Metacarpio, el peor escritor del Siglo de Oro’ (12 de septiembre).

Los niños contarán con tres talleres bajo el título ‘Jugando con los personajes del Siglo de Oro’ (días 12 y 19) para construir máscaras y marionetas, y conocerán historias teatrales de la misma época. Además tendrán sus sesiones de ‘Cuentos de Oro’ en Calvo Sotelo (días 13 y 20), sobre autoras de la literatura clásica: María de Zayas, Sor Juana Inés de la Cruz o Santa Teresa.

La sección ‘Cine entre bambalinas’ proyectará en la filmoteca dos películas historicistas: ‘María Antonieta’ (día 10), de Sofía Coppola, y ‘Entrevista con el vampiro’ (día 17), basada en las novelas de Anne Rice.

Respecto a la exposición de cada edición, esta vez la ocupan los trajes del siglo XVIII en España, que reflejan la moda de influencia francesa y la afirmación en el traje nacional, bajo el título ‘Los vestidos del siglo XVIII: un escenario de modas’. Proceden del fondo Trajearte Colección, del extremeño Eduardo Acero.

UN GUIÑO EN EL CARTEL

Por tanto, todo está ya listo, incluso el cartel, que lleva la firma del artista cacereño Tete Alejandre, quien retrata a dos perros (de raza braco y galga) sobre fondo negro, con la única decoración de una gola. Amante de los animales, quiere hacerlos protagonista del mayor evento cultural de Cáceres.

La presentación estuvo ayer arropada por las tres instituciones que integran el consorcio. La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, destacó que lo más fácil «hubiera sido la suspensión del festival, pero desde el primer momento todas las partes pusimos sobre la mesa nuestro compromiso de seguir adelante para ayudar al tejido teatral extremeño y nacional». A su juicio, estos meses se han asemejado a «una película con el guión más complicado que podíamos imaginar», por eso se congratuló de la presentación del certamen. «Atrae turismo cultural de distintos puntos del país, que esperamos que se vaya recuperando paulatinamente en Cáceres», dijo.

Fernando Grande, responsable del área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial, elogió la calidad de la programación y sus estrenos, los espacios históricos en los que se desarrolla y la intensidad de las actividades oficiales y paralelas, «que harán de Cáceres un verdadero referente del teatro», afirmó.

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, puso el acento en la importancia y el simbolismo de este certamen, «por sus connotaciones, su público, su calidad y sus señas de identidad», pero también por su «entorno inigualable con identidad y personalidad, muy propio y reconocible». Aseguró que esta cita es la mejor proyección de cómo quiere ser Cáceres, de cómo quiere presentarse al mundo».