El cantante Huecco da el sí quiero

‘Como aquel hit de los Kiss: Rock&Roll all nite’. Así de feliz se ha mostrado Huecco en sus redes sociales, donde ha compartido las imágenes de su reciente enlace matrimonial con Laura Jiménez Pérez. Una oleada de Me Gustas y comentarios han deseado lo mejor a la pareja, entre ellos el perfil Ejército Lobbo Argentina: «Sí, lobbos, nuestro querido jefe se casó. Muchísimas felicidades, les mandamos todos nuestros buenos deseos desde Argentina. Que sean muy felices».

Iván Sevillano Pérez (Plasencia, 1974), se crió en su juventud entre Madrid y Leganés. Es excomponente de la banda Sugarless y reside en Rivera Oveja, una alquería de la localidad hurdana de Casar de Palomero, lugar que tiene como refugio. En una entrevista con El Periódico Extremadura confesaba: «Por cada piedra que tiras en Extremadura sale una cosa bonita. Así que vivo en Las Hurdes porque gano en calidad de vida y tengo mi espacio para crear. A Madrid voy cuando toca».

Entre sus canciones inolvidables está El Abuelo. Así describía para este mismo diario este tema: «Es un homenaje a Extremadura y también a Justo, mi abuelo, que era de Marchagaz y me inculcó el valor del trabajo. Me llevó un verano entero a la viña a quitar fuscas con el sacho. Al final del verano me dijo: ‘Mira, te he traido aquí para que sepas que esto lo tienes por si no quieres estudiar’. Era tan duro que cuando llegué a Madrid me comí los libros. Me licencié y uno de los mejores recuerdos de mi vida es cuando le enseñé mi título universitario a mi abuelo. Se puso a llorar porque había cumplido su gran objetivo». Ahora Huecco vuelve a cumplir otro sueño: esta vez el de sellar su amor.