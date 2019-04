El club taurino reivindica que haya festejos en Cáceres

Queremos que se sepa que Cáceres quiere toros». Esta es la principal reivindicación que trasladó ayer el nuevo presidente del club taurino cacereño, Manuel Jiménez, en el encuentro que mantuvo con la alcaldesa, Elena Nevado. El portavoz del colectivo taurino se reunió por primera vez con la regidora desde que fuera elegido como presidente hace meses. Tras el encuentro, Jiménez aplaudió la «predisposición» que mostró Nevado a que la ciudad recupere los festejos y manifestó la importancia de las ayudas y la promoción deeela tauromaquia. «Si no le dieran subvención a la Hípica, al Womad o a otros eventos, no se haría nada, no es de recibo que se nos mire como a delincuentes, tenemos el mismo derecho, el ayuntamiento gobierna para todos», sostuvo a este diario. En la reunión estuvo presente también el concejal de Festejos, Pedro Muriel, que ya avanzó hace unos días que el consistorio descartaba que hubiera festejos taurinos en San Jorge y San Fernando aunque cabe recordar que el año pasado se anunciaron a tan solo unos días del inicio de la feria.