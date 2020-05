El comercio cacereño reclama su apertura por aforos, no por metros

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) ha resuelto solicitar al Gobierno una modificación del Real Decreto Ley que establece los criterios de reapertura del comercio, con el fin de que prime el aforo permitido en cada establecimiento por encima de su superficie física. Por ahora, en la fase 0, solo se autoriza subir la persiana a tiendas de menos de 400 m², lo que está causando «un grave perjuicio a cierto tipo de establecimientos que por sus características, y al no ser centros comerciales, deberían poder abrir sus puertas», explican desde la FEC en una nota. El temor es que esta limitación se extienda a la fase 1, ya que prolongaría la agonía de numerosas pymes.

VIVEROS, CONCESIONARIOS...

«Concretamente nos referimos a negocios de venta de vehículos, viveros, etc... Los concesionarios tienen unas dimensiones que superan con creces los 400 m², pero no es habitual la coincidencia de muchos clientes a la vez, por lo que, respetando y cumpliendo la normativa sanitaria, consideramos que deben poder abrir sus puertas», explican desde la FEC.

Otros ramos dentro del comercio, como los viveros, se encuentran en la misma situación. «Tienen muchos metros cuadrados para la exposición de platas y árboles, pero se les niega la apertura aun teniendo en cuenta que la mayor parte de su superficie está al aire libre, que se puede garantizar ampliamente la distancia de seguridad, y que tienen menor interacción entre trabajadores y clientes que peluquerías, tiendas de ropa, etc...», matizan desde la FEC.

Por estas cuestiones, la federación considera necesario estudiar la posibilidad de permitir la apertura por aforo, «reduciéndolo al 50% si es necesario tal y como se hace en hostelería, con todas las garantías sanitarias y primando la salud de trabajadores y clientes».

Por su parte, la Cámara de Comercio también pide al Gobierno que para la fase 1 de la desescalada se elimine la superficie máxima de los establecimientos que podrán reanudar su actividad el 11 de mayo, «ya que de mantenerse la prohibición en los comercios con más de 400 m² se estarán poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y la supervivencia de numerosas pymes». Agrega que la reactivación de dichos negocios «permitirá a muchas empresas solicitar el fin de sus ERTE, lo que redundará en un menor gasto para la Seguridad Social».

En opinión de la Cámara, esta limitación de superficie no tiene justificación alguna desde el punto de vista sanitario, «y la mayoría de países de la UE no la han establecido». Y es que dicha restricción afecta a «multitud de pymes» que por el mayor volumen de sus mercancías (muebles, coches, electrodomésticos...) tienen locales de mayor tamaño, pero no más concurridos. La Cámara concluye que lo relevante es guardar las medidas higiénicas y de seguridad mediante la reducción del aforo y la distancia interpersonal.