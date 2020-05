Cruz Roja cierra su centro de día en Cáceres: «Es deficitario»

Cruz Roja cierra su centro de día en Cáceres. Así lo ha comunicado la entidad a los familiares de los usuarios por carta y lo confirma a este diario la propia organización. El servicio para mayores, ubicado en las instalaciones de la avenida Héroes de Baler, atendía a una veintena de usuarios y ha confirmado el cese de su actividad con fecha del 31 de abril, en pleno confinamiento por la crisis sanitaria.

Según expone a este diario Enrique Girau, secretario provincial de Cruz Roja, la principal razón del cierre radica en que el servicio «era deficitario». Alega, en ese sentido, un descenso en los últimos años de las ayudas públicas para sufragar gastos. De hecho, este pasado febrero la entidad ya alertó de su situación crítica por este motivo y puso sobre la mesa un posible cierre debido a la imposibilidad de hacer frente a los costes que implica el mantenimiento del centro. Fue entonces cuando la dirección provincial barajó opciones para garantizar la continuidad del servicio y planteó la propuesta de aumentar las cuotas que pagaban las familias de los usuarios, unos términos que no obtuvo los apoyos suficientes por parte de las familias. De este modo, Girau detalla que han intentado agotar todas las posibilidades para no tener que recurrir al cierre pero insiste en que no ha sido factible y concreta que el tras el cese de la actividad han puesto en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para ocho trabajadores, entre empleados del centro y conductores que trasladan a los ancianos.

Las familias de los usuarios, por su parte, lamentan la cancelación del servicio y que la entidad en su misiva no haya concretado las razones que las administraciones con las que se ha negociado han alegado para negar las ayudas.

En cuanto a la futura continuidad del centro, Girau insiste en la «prudencia» y asegura que no ninguna entidad ni la administración ha mostrado interés en aportar financiación. Por el momento, anuncia que las instalaciones, ubicadas en la planta baja, se utilizarán para que el resto de trabajadores del edificio puedan reorganizar sus departamentos en el inmueble y así respetar la normativa vigente de distancias de seguridad impuesta por el gobierno debido a la pandemia por coronavirus.