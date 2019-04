Francisco Alcántara: «Descartamos repetir un pacto de investidura con la actual alcaldesa»

El candidato de Cs a la alcaldía es la novedad entre los cabezas de lista de los partidos presentes en el ayuntamiento. Nació en 1967 en Cáceres. Es doctor en Economía Financiera, profesor universitario y desarrolla su actividad profesional y empresarial en varios sectores, destacando Albroksa, correduría de seguros con sede en Cáceres e implantación nacional y que da empleo a más de 200 familias.

--¿Por qué entra en política?

--Siempre he tenido retos y este es el mayor al que podía enfrentarme. Cáceres está mal y necesita de personas que podamos desarrollar una nueva dinámica. Quiero sacar a Cáceres de la situación de ostracismo en la que se encuentra e ilusionar buscando alternativas.

-¿Cómo compaginará su vida profesional con la dedicación que exige una corporación local?

-La decisión de presentarme ha sido seriamente analizada. Mi grupo de empresas tiene un tamaño suficiente en cuanto a recursos y estrategia que me permite tomar distancia. Mi presencia en la actividad empresarial que lidero no requiere de mí en el día a día.

-¿Manejan encuestas internas?, ¿cuántos concejales dan a Cs?, ¿qué posibilidades tiene de hacerse con la alcaldía?

-No hay encuestas internas. Lo que hay es la seguridad de que estamos ante una oportunidad única de que Cs se haga con la alcaldía por la necesidad de cambio que palpamos en la ciudad.

-Pero si no tiene concejales suficientes para ser alcalde y Cs es necesario para dar la alcaldía a otro partido, ¿entrarán en el gobierno o se limitarán a un apoyo puntual a la investidura?

--Cs considera que puede ganar las elecciones y que vamos a obtener la alcaldía. Estamos preparados para ello y para gobernar, En cualquier caso no se volvería a hacer lo de hace cuatro años. No volveríamos a limitarnos a apoyar otra investidura si no entramos en el gobierno municipal.

-Si el PP saca más ediles que Cs, ¿se cumplirá lo anunciado por Cayetano Polo cuando dijo que no habrá apoyo a Elena Nevado para hacerse con la alcaldía?

-Descartamos repetir un pacto de investidura con la actual alcaldesa por el incumplimiento de los acuerdos. Ha engañado tanto, que ha perdido todo el crédito.

-Si no es a Nevado, ¿se podría apoyar a otro candidato del PP?

--No nos estamos planteando ahora eso. En lo que trabajamos es en un cambio real, que gente que sale de la sociedad civil como nosotros empiece a gobernar.

-Pero si es Cs el que saca más concejales, ¿buscarán el apoyo del PP para tener la alcaldía?

--Es un partido con el que creemos que podemos compartir puntos en común.

-¿Y con Vox?

--Ahí tengo mis dudas. Ante nacionalistas o populistas, en Cs tenemos más dificultades para compartir programas de gobierno.

--Si no hubiese acuerdo con el PP que tiene a Nevado de candidata, ¿se limitarían al PSOE las opciones de pactos postelectorales?

--Nosotros somos un partido de centro y estamos ensanchando nuestra posición en el centro sin renunciar a la defensa de nuestros valores sociales y de la economía de mercado. Por tanto en torno a ese centro ensanchado podemos encontrarnos con partidos que apoyen nuestro programa.

-¿Ayudará su pasado en el PSOE a que sea más fácil llegar a acuerdos con este partido?

--Fuí militante de base hace 15 años. Ese paso, que no caló ni en mí ni en el PSOE, no creo que vaya a influir ni positiva ni negativamente en eventuales pactos.

-¿Puede haber cambio de cromos con el PSOE y que Cs apoye a Fernández Vara en Mérida y el PSOE a los candidatos de Cs en las grandes ciudades?

-Estoy convencido de que Cayetano Polo será el presidente de la Junta que lidere la transformación regional y nos saque de la situación a la que nos han llevado 40 años de bipartidismo. Lo que espero es que los demás apoyen a Cayetano Polo.

-¿Qué quiere aportar al ayuntamiento y a la ciudad?

--Tenemos que salir del pesimismo en el que nos encontramos. Quiero trasladar al ayuntamiento una eficiencia que nos lleve a un crecimiento de la ciudad. Quiero un ayuntamiento fuerte y muy presente. Partimos de una situación delicada y busco la excelencia, eso es cumplir con los compromisos con los ciudadanos, con los funcionarios, con otras instituciones...

-¿Qué idea tiene del ayuntamiento?, ¿cómo cree que funciona?

--Está claro que hay una limitación presupuestaria y que se tiene que contar con los técnicos. Pero estoy cansado de escuchar que estos son los motivos por los que no avanzamos. El problema no son los técnicos, que son competentes, el problema es que ha habido políticos que han hecho una gestión mediocre. Recientemente se ha publicado que la alcaldesa se vanagloria de tener un superávit de 12 millones y que cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, por supuesto con la legislación. Pero no se puede vanagloriar de ese superávit cuando hay carencias, es algo que tenemos que revertir. Muchos cacereños nos piden que demos la vuelta a la ciudad. Necesitamos presupuestos más ambiciosos para ser capaces de crear empleo, de modernizar la administración, de dotar a los barrios de servicios... Se necesita inyectar más dinero en la ciudad. El ratio que tenemos de endeudamiento es del 28% de los ingresos corrientes cuando el nivel máximo que permite la norma es del 75%, eso supone poder endeudarse en 30 millones más y con 30 millones nosotros le damos la vuelta a la ciudad.

--Pero eso supone más deuda, más intereses, más gasto anual en amortización de los créditos y además hay un techo de gasto.

--No he dicho que vayamos a superar el techo de gasto, sino de inyectar ese dinero para que haya más actividad económica. Existen opciones como el Banco Europeo de Inversiones, con un endeudamiento a muy largo plazo y con unos tipos de interés preferenciales. Una carencia básica de la ciudad es que se necesita crear más empleo, es el eje estratégico de lo que estamos buscando, la reactivación económica a través de la creación de empleo.

-¿En qué sectores?, ¿cómo?

--No solo es el turismo y la hostelería. Es también la industria y el sector primario. En nuestro programa está la potenciación de la empresa privada y el compromiso de captación de empresas de tamaño mediano y grande para que se instalen en Cáceres, eso generaría empleo de calidad y soluciones para la empresa auxiliar que hay.

-Pero esto lo han intentado todos los gobiernos, ¿qué aportaría usted para traerlas?

--Una puesta en valor seria, logística, de financiación, de recursos humanos vinculados a la universidad, de proveedores, de seguridad jurídica... Una puesta en valor en la que seamos competitivos. Los ejes principales de nuestro programa son el empleo a través del crecimiento y la empresa privada, modernización de la administración implicando y motivando a los técnicos y atención a los barrios, a los servicios sociales, al patrimonio, al turismo, a la cultura...

-¿Apoyan el proyecto de la mina de litio en Valdeflores?

-La mina de litio es un ejemplo más de incompetencia del gobierno actual. En lugar de dejar que los técnicos analicen su viabilidad, han creado inseguridad jurídica. Lo que queremos en Cs es que este proyecto se analice desde todos los puntos de vista posibles, medioambiental, económica y socialmente, y que posteriormente todas las administraciones competentes tomen la decisión oportuna.