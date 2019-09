«Desde los 60 tenemos las mismas pernoctaciones y eso es un drama»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Cáceres no se ve en un día, se ve en un día y medio. Con mi dinero, con el dinero público en general, no se tienen porque promocionar y subsidiar los negocios "turísticos" de nadie, y menos negocios que crean empleo sumamente precario con salarios de mierda, jornadas maratonianas y en algunos casos detectados por la Inspección con fraude a la SS haciendo sus trabajadores más horas que las que se cotizan, si es que esto a la PSOE le importa que ya creo que no. Antes prefiero 5 minas de litio, una de ellas en la misma plaza.