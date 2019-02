Detienen en Cáceres a dos manifestantes que se concentraban contra Vox

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

PARA QUIEN LO LEA. Tengo 28 años y fui de los primeros, cuando salí del acto de VOX, y vi lo que pasó, lo primero es dar GRACIAS, gracias a la policía por defender a la gente que fue al acto, la mayoría padres y madres de familia que ven como sus valores son pisoteados por la manipulación progre, gente que ve como se atacan al valor de la familia, y ven como niñatos manipulados por P. iglesias en sus llamadas, acuden como lacayos a amedrentar, a insultar , a perder el respeto por gente que ha dado todo el sudor por levantar este país y tienen que ver como niñatos les tienen dar lecciones. Muchas gracias a la policía por defender a nuestros padres de estos lacayos, que intimidan insultan y buscan la enfrentacion, no siento no las mínima lástima por quienes no respetan.