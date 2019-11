Diputación deja en manos de la inversión privada el futuro del Virgen de la Montaña

El futuro del hospital Nuestra Señora de la Montaña pasa por la inversión privada. La diputación, dueña del edificio, deja en manos del sector empresarial su utilidad y descarta un proyecto con dinero público. La decisión se toma debido al estado en el que se encuentra el inmueble, que necesitaría un elevado presupuesto para su arreglo. Los técnicos de la institución provincial elaboran ahora un informe con las deficiencias, después de realizar esta semana una visita a las instalaciones.

«Estamos trabajando en una serie de propuestas que tienen que ver con la inversión privada y con el crecimiento en el centro de la ciudad. No queremos hacer una inversión pública en un edificio que se comería el presupuesto de esta casa para años y años y condenaría a nada el desarrollo de la provincia». Así de tajante se pronunció ayer sobre este asunto el portavoz del equipo de gobierno de la diputación, Álvaro Sánchez Cotrina. Con esta decisión se aleja aún más la propuesta de la puesta en marcha de una residencia geriátrica en el céntrico inmueble, como había planteado la agrupación vecinal a la institución. «No me atrevo a decir que se descarta pero si es pública no tiene cabida», afirmó ayer.

Como adelantara este diario la Junta de Extremadura tampoco veía viable el proyecto de un centro de mayores con inversión pública. Así lo comunicó el alcalde, Luis Salaya, durante su intervención en el último pleno celebrado en el mes de octubre. El regidor cacereño explicó que cuando preguntó al Ejecutivo autonómico sobre este asunto la respuesta que recibió fue que Cáceres, en comparación con otras localidades de la región, tiene menos problemas de plazas en estas residencias.

En cuanto a inversores privado de momento solo existe una propuesta. Se trata de la del grupo Scipion Perú SAC, que se interesó por el edificio para convertirlo en un hotel lujo. Esta misma empresa ya gestiona la construcción de otro negocio hotelero de las mismas características en el Palacio de Godoy, en plena ciudad monumental (ya han comenzado las obras). En cambio todavía no es firme, ya que los inversores ni siquiera se ha puesto directamente en contacto con diputación ni ha presentado el proyecto. Sí ha transmitido, no obstante, su interés en hacerlo.

TAMBIÉN LOS ROTARIOS / El Club Rotary, formado por varios empresarios de la ciudad, también abordó en una de sus reuniones el futuro de este mastodóntico edificio (tiene más de 20.000 metros cuadrados) y propuso buscar inversores para abrir allí un centro comercial. Tal y como avanzaron el pasado verano a este diario son conocedores de que varias cadenas nacionales llevan tiempo interesadas en abrirse mercado en Cáceres. En cambio esta alternativa es más complicada que la del hotel de lujo porque necesita primero encontrar empresarios que quieran poner su dinero. La otra, en cambio, parte ya de un grupo que tiene capacidad económica para invertir en este espacio.

La institución provincial, según avanzó su portavoz, Álvaro Sánchez Cotrina, descarta asimismo que el Hospital Provincial sirva para concentrar todos los servicios de diputación, que ahora mismo se encuentran dispersos en 18 edificios diferentes repartidos por toda la ciudad. Esta era la propuesta que había hecho el Partido Popular, con el objetivo de que pudieran quedar libres el resto de inmuebles desde los que actualmente se prestan servicios provinciales para poder enajenarlos (la mayoría está ubicados en el casco histórico y en más de una ocasión se han recibido ofertas para convertirlos en hoteles o de firmas de moda). «Lo que queremos es que se convierta en un referente de crecimiento y un revulsivo en el centro de la ciudad y que dé vida y alternativas de empleo», aseguró Sánchez Cotrina.

NO CONCRETAN UN USO / No concretó cuál es la mejor opción para su equipo de gobierno. El portavoz de la institución provincial aclaró que la decisión se tomará por consenso en el grupo de trabajo que se ha creado para debatir sobre el futuro de este edificio con más de un siglo de historia ligado a la sanidad cacereña. Forman parte de esta comisión, además de los partidos políticos con representación en la diputación (PSOE, PP y Ciudadanos), el ayuntamiento. De momento se ha reunido solo una vez para encargar un estudio sobre el estado del inmueble y se espera que el próximo encuentro se celebre en el mes de noviembre, cuando se dará a conocer el informe de deficiencias.

El portavoz del PP en la institución, José Ángel Sánchez Juliá, exigió que se convoque cuanto antes esta comisión para decidir cuanto antes sobre su futuro: «No puede estar cerrado, un edificio cerrado es un edificio muerto», dijo.

Por el momento el Servicio Extremeño de Salud (SES) aún no ha entregado las llaves a la diputación porque primero llevará a cabo una limpieza y el vaciado de enseres del edificio. En este espacio se mantiene, no obstante, el Punto de Atención Continuada (PAC) para el que aún se busca la ubicación más adecuada.