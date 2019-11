Los ediles no adscritos en el ayuntamiento pedirán secretario

Los exediles de Cs Francisco Alcántara y Mar Díaz han formalizado este miércoles su paso al grupo de no adscritos y se alternarán la portavocía del mismo con Teófilo Amores, que abandonó Vox el mes pasado. Además solicitarán un secretario municipal, al igual que disfrutan el resto de grupos del Ayuntamiento de Cáceres. Según ha declarado a Efe Amores, el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) no permite tenerlo «al margen de sentencias favorables del Tribunal Constitucional (TC)», por lo que los tres ediles «elevaremos a Alcaldía una petición de modificación del ROM». A su juicio «es una discriminación» en el ejercicio de su representación el hecho de que este grupo no tenga derecho a contar con un secretario municipal a sueldo del ayuntamiento.