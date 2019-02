«El nuevo hospital es garantía de calidad para la enfermería»

En cien años de existencia del colegio es la segunda mujer presidenta y hace unas semanas tomó posesión del cargo. Raquel Rodríguez afronta su segunda legislatura al frente del Colegio de Enfermería de Cáceres con el propósito claro de «impulsar» el colectivo y celebrar el centenario. Los primeros cuatro años de su presidencia han servido para consolidar la institución que que ha pasado de 3.000 a 3.600 colegiados. Rodríguez empezó a ejercer a los 20 años. No cree en la vocación, cree en los perfiles y en su caso, en el año 73 tuvo que elegir entre magisterio y enfermería y se decantó por lo segundo. Reconoce que la enfermería «es una filosofía de vida». «Ser enfermera se es siempre». Y lo será siendo en Cáceres porque siempre quiso quedarse. «Amo mi profesión tanto como mi tierra». Aparte de su labor en el colegio, también imparte clases en la Universidad de Extremadura y ocupa el cargo de vicepresidenta tercera del Consejo General de Enfermería en España.

--Ocupa la presidencia del Colegio de Enfermería en su segundo mandato y contrasta que en cien años solo haya habido una presidenta en una profesión feminizada, ¿ha cambiado?

-Sí, soy la segunda. En general ocurre con todas las profesiones sanitarias pero en enfermería los perfiles suelen ser perfiles feminizados. Lo que pasa es que a la hora de acceder a puestos de representación existe el mismo problema que existen en otras profesiones. Precisamente hice la tesis doctoral sobre bajo la perspectiva de género. Creo que hay proyección de futuro y se ve que aunque no estemos en representación si hemos avanzado mucho.

--Después de cuatro años como presidenta, en líneas generales, ¿cuáles son las cuestiones que más urgen a la profesión en la provincia?

-Son las mismas que a nivel nacional. Lo que más preocupa siempre a la profesión es el ámbito laboral. En cualquier caso, el colegio no es un sindicato, lo que hace es defender los intereses de la profesión, ordenamos la profesión. La gente quiere trabajo y quiere que su trabajo esté acorde con sus demandas y necesidades. Siempre he defendido la colegiación y he sido respetuosa con los colegios. En nuestro caso, cuando nuestros colegiados no están ejerciendo, cobramos una cuota inferior para que sigan colegiados. Los colegios son más importantes de lo que la sociedad y los profesionales consideran a veces, es la corporación que arropa y protege a la profesión.

--¿Qué aspiración mantiene en este segundo mandato?

--Que la colegiación esté satisfecha es lo que más me importa y que sus necesidades y demandas estén cubiertas. Este mandato será de impulso y queremos introducir novedades y nuevas iniciativas. Tenemos que diseñar un plan estratégico. Este año lo absorberá el centenario pero presentaremos más iniciativas.

--¿Las acciones irán dirigidas solo a los colegiados o también a la sociedad civil?

--Habrá reconocimiento para la propia asociación pero también para entidades públicas, privadas, organismos. Hemos dado cuidados a la ciudadanía durante cien años, hemos ido a la par de la sociedad, la profesión ha evolucionado con la propia sociedad. Ser enfermera es una actitud de vida frente a los demás, es una profesión muy difícil, te encuentras muchas adversidades pero si te identificas con ella te da muchas satisfacciones, el colegio tiene que potenciar que esa identidad sea colectiva.

--Hace semanas se inauguró la primera fase del nuevo hospital universitario. Este cambio afecta a las enfermeras y enfermeros de Cáceres, ¿hay peticiones?

--En el Colegio de Enfermería siempre hemos apostado por el nuevo hospital porque un hospital nuevo es garantía para la ciudadanía y también para las enfermeras y enfermeros, les va a dar más seguridad y más calidad en su trabajo y le va a facilitar su labor. El ámbito laboral ya no es competencia de los colegios, si se aumentan servicios tendrá que haber más enfermeras pero eso quién lo dimensiona es el área de Salud, lo que el colegio tiene que hacer es que se garanticen esas condiciones de seguridad. Nuestras enfermeras están muy bien preparadas, tienen muchas habilidades y destrezas y tienen altos conocimientos científicos.