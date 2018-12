La empresa de la mina de litio amenaza al Ayuntamiento de Cáceres con los tribunales, según la plataforma ciudadana

La aptitud de los señores propietarios de la empresa que quieren poner en explotación de la mina del Valdeflores es de total prepotencia, vergonzosa, caciquil, ...; en primer lugar deberían decir quienes están detrás de ese conglomerado de empresas, quienes son vds., quienes son sus jefecillos, qué politicos están detrás, ... Les pregunto que interés general tiene esta mina, interés general para ustedes. Se dedicarían en primer lugar a recoger las subvenciones, a explotarla hasta que le fuera rentable y luego dejarían arrasada la zona, y si te he visto no me acuerdo. Otra cosa le diría esta “panda de prepotentes” Cáceres les gobierna sus concejales elegidos democráticamente por los ciudadanos; aunque se equivoquen. Y el Ayuntamiento ha decidido en función de los intereses de los cacereños, no los de una empresa que desconocemos todo sobre ella. BASTA YA, VAYANSE A AUSTRALIA. Y ahora le pregunto al Sr. Vara, porque no dice de una vez por todas lo que esta pretendiendo la Junta con el Plan de Mina que tiene abierto. Me está vd. decepcionando, sea más claro, transparente, nítido, traslúcido,... tenemos derecho a saber.. Ante se amparaba en el Sr. Navarro, que todo eran facilidades, vergonzoso que para cortar una encina se necesite un informe de impacto ambiental abreviado y para destrozar una sierra y a arrastrar detrás a una ciudad, igual y con todo tipo de facilidades. Si estos señores no han cumplido con el expediente, no requiera una y otra vez que lo complete, ya son muchas veces. Este expediente ya se debería haber archivado. Si queremos un desarrollo de la ciudad, pero no arrasando la ciudad. Pregunto: Donde está ese paquete de ayudas que prometen a Cáceres, una y otra vez y se pierden en una nebulosa. Yo quiero otro tipo de desarrollo, quiero una red ferroviaria que traiga riqueza,... NO A LA MINA DE LITIO.