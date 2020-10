«Es una aberración» trasladar el archivo, dicen los profesionales

Es una aberración lo que pretenden hacer con el archivo». Son palabras de la presidenta de la Asociación de Archiveros de Extremadura, Elena García, que rechaza su traslado al hospital Nuestra Señora de la Montaña, tal y como anunció hace unos días el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El proyecto busca dotar de contenido a este histórico edificio, que cerró en octubre del año pasado, y contempla llevar allí también el conservatorio y los centros de salud Zona Centro y Plaza de Argel; además de mantener el Punto de Atención Continuada (PAC).

En cambio la idea no les convence. La presidenta del colectivo considera que el espacio no reúne las condiciones porque un archivo de estas características precisa de un lugar con estructuras sólidas que aguanten el peso de los documentos (en estos momentos el archivo, ubicado en el Palacio de Moctezuma, cuenta con 120.000 cajas repartidas en 14.000 metros lineales de estanterías). «El hospital es un edificio antiguo y el peso de la documentación puede hacer que se venga el techo abajo», apunta García. Requiere también un espacio sin humedad para que los documentos no se deterioren y con pocas ventanas para que la luz no les llegue.

«Trasladar el archivo no es llevarte unas cajas de un sitio a otro, es un trabajo de chinos y cuesta millones de euros. Es una barbaridad y un gasto inútil lo que quieren hacer», insiste la presidenta del colectivo. La asociación pide al Ministerio de Cultura que intervenga para dar marcha atrás al traslado. Según explica, los documentos son de titularidad estatal (los trabajadores del archivo dependen de la Junta de Extremadura), administración además que ha sufragado todas las mejoras que se han realizado hasta ahora en el actual archivo. Lleva en el Palacio de Moctezuma desde 1989 y en el año 1999 se construyó un edificio anexo, que también pagó el Ministerio de Cultura. «El archivo de Cáceres es el único que está bien de toda Extremadura, con unas instalaciones modernas, y ahora se lo quieren cargar también», se queja.

Reclaman a la Junta de Extremadura que reconsidere la decisión y que invierta ese dinero en poner en marcha el Archivo General de Extremadura, ubicado en Mérida y cuyo edificio lleva ya más de una década en obras, y en potenciar un sistema archivístico regional.

No son los únicos que no aceptan el cambio, los usuarios del centro de salud Plaza de Argel también lo rechazan porque el hospital Provincial queda lejos de su área de influencia, lo que dificulta el acceso a los pacientes. Ayer Ciudadanos criticó también este cambio de ubicación y pidió que se rehabilite el edificio donde ahora está o que se construya uno nuevo cerca del actual. Sanidad ya anunció que el traslado urge por el mal estado en el que se encuentra el inmueble, pero es provisional a la espera de poder hallar una ubicación más adecuada.