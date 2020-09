Fallece Elpidio Bernáldez, rey de la alta costura cacereña

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Descanse en Paz, cuando esta mañana me ha dado mi mujer la noticia, no me lo podía creer, pues el pasado sábado estuvimos juntos el el bar el Rincón de Europa, mi mas sentido pésame para toda su familia.