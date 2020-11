Las familias necesitadas han crecido en Cáceres un 65% hasta noviembre

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿A alguien le extraña esto? ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento en los últimos meses para remediarlo? No vale con hacer un carril bici, plantar cuatro árboles o traer una réplica de un buda. Hay que tener una estrategia empresarial seria, una seguridad jurídica, rapidez en la administración, técnicos y no populistas para valorar los proyectos... Esta sería la única forma de atraer a las empresas y sacarnos de esta ruina. A ver si nos enteremos, que el TURISMO ES UN COMPLEMENTO PARA UNA ECONOMÍA. ¡Sin industrias no hay trabajo!