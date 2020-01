El Fanter deja su próxima edición en el aire

En el aire el Fanter Film Festival en Cáceres. Así lo ha hecho público la organización este lunes a través de un comunicado en el que lamenta que la cita con el cine fantástico y de terror es “insostenible” con el modelo actual de financiación. En el escrito, critican la falta de apoyo institucional y el incumplimiento de la promesa de patrocinadores “que nunca llegaron”. “Durante todas las ediciones hemos perdido dinero y finalmente nos ha quedado claro que el apoyo es y será el que es. Las excusas son de manual y alguna de ellas bastante dolorosas de escuchar ya que suponen un desprecio a tanto sacrificio”, ponen relieve.

En esa línea, sostienen que tras diez ediciones es “imposible mantener el proyecto” con la misma fórmula y barajan varias alternativas, entre ellas, reubicar el festival “donde exista la posibilidad de ayudas privadas o públicas”. En esta línea, anotan que ya han recibido propuestas de otras localidades para trasladar el festival. Otra de las opciones que barajan es cambiar el modelo “solidario” de entrada "que implica además que la organización se la juegue a sufragar gastos” aunque sobre este modelo también puntualizan que “se entiende cuando alguien plantea un negocio, no cuando se ofrece un acto cultural sin ánimo de lucro”. Ya como última opción, entra en la terna incluso suspender la cita. En cualquier caso y de momento, la organización no se pronuncia sobre la vía por la que optará para garantizar la continuidad o no de la cita, que hasta ahora ya tenía fecha confirmada --al menos en su web-- para 2020.