La feria conquista el centro

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Estos es lo que quieren los hosteleros de las calles San Pedro de Alcántara, Obispo Segura Sáez y Ciriaco Benavente para todo el año , las calles para ellos y a los vecinos que le den, por esta regla todos los hosteleros de la ciudd tienen el mismo derecho que estos privilegiados y por cierto no hay una ley que no permite consumir bebidas en la calle ???? esta zona sera apta para hacer un botellón, no ???