La fuerza de Quique y de Teresa

Cada uno que haga lo que quiera, que no seré yo quien lo censure, pero sí daré mi opinión y esa moda de salir a los balcones (quien lo tenga) a las ocho de la tarde para ponerse a aplaudir, a cantar, a bailar, a grabarse selfies y vídeos, etc. etc. a mí, sinceramente, me parece una cosa ridícula y fuera de lugar. Y, para colmo, hay ciudadanos que denuncian a quien no se suma a la fiesta. Pues no está la cosa para fiestas, me parece.