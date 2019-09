El Gobierno de Cáceres asegura que "no habrá mina" en la Montaña mientras Luis Salaya sea alcalde

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha aseverado que mientras Luis Salaya sea alcalde "no habrá mina" en el paraje de Valdeflores en la Sierra de la Mosca.

"Mientras el gobierno socialista siga en el ayuntamiento y Luis Salaya siga siendo alcalde no habrá mina en la ciudad", ha zanjado Licerán tras ser preguntado por la reunión que ha mantenido el equipo de Gobierno con los promotores del proyecto de mina de litio en la Montaña cacereña.

En este sentido, ha explicado que la concejala María Ángeles Costa se reunió el pasado miércoles con responsables de la empresa Infinity Lithium, que le presentaron "una serie de modificaciones" del proyecto inicial, porque "es importante que se escuche a los inversores que quieran venir a la ciudad", ha indicado el portavoz, que añade que el equipo de Gobierno "tiene claro que, a día de hoy, se sigue rechazando el proyecto".

"Nosotros nos hemos reunido con ellos porque mandaron el proyecto con una serie de modificaciones que ellos habían planteado pero en ningún momento nos hemos planteado un cambio de posición, que es el rechazo al proyecto".

Así, Licerán ha insistido en que "no" existe posibilidad de que el proyecto salga adelante, ya que el Pleno del ayuntamiento votó en contra de la modificación del Plan General Municipal (PGM) para poder hacer actividad extractiva en esa zona.

"Mientras en ese suelo no se pueda ejecutar actividad extractiva no hay posibilidad de que ese proyecto se lleve a cabo, pero entiendo que si están interesados, los promotores son libres de seguir intentándolo, pero creo que no va a haber ningún cambio", ha concluido el portavoz municipal a preguntas de los medios sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.