«Haremos una política útil y sin bloqueo al gobierno»

La crisis vivida en noviembre en Ciudadanos la puso al frente del grupo municipal de su partido en el ayuntamiento. Preciados, técnico de patrimonio-histórico de la Junta, se estrenó en un cargo político en junio, cuando se constituyó la nueva corporación local, tras ir de número tres en la candidatura de Cs a las elecciones municipales. La salida de Francisco Alcántara y Mar Díaz ha reducido de cinco a tres los miembros del grupo municipal de Cs. Es un escenario distinto en Ciudadanos (con un grupo que estuvo a punto de entrar en el gobierno y que ahora ha visto reducido su peso en la corporación), un escenario en el que Preciados desempeñará el papel principal con su asunción de la portavocía.

-¿En qué situación queda el grupo municipal de Ciudadanos al perder dos concejales?

-El mismo trabajo que antes hacíamos los cinco, ahora lo realizamos entre tres. Ha habido un cambio de formato, pero no de fondo porque nosotros no hemos dejado de trabajar. Nos hemos ido adaptando a la situación tal y como se ha ido produciendo y cumpliendo con los compromisos.

-¿Qué supone asumir el cargo de portavoz y por qué lo aceptó?

-Mi llegada a Cs fue fortuita, Cs me buscó. Me plantearon ir la número tres en la lista y empecé a trabajar en un equipo de cinco compañeros. Estos seis meses hemos trabajado en unas condiciones muy buenas. Cuando el equipo se divide se me plantea la opción de asumir la portavocía y lo aceptó en un ejercicio de responsabilidad política importante. Me impulsan a aceptarlo todos los que están detrás de mí, empezando por -Cayetano- Polo y terminando por el último compañero de Cs.

-¿Quién se lo propone?

-Se llegó a un acuerdo entre concejales del grupo municipal. Se transmitió a Polo, que informó a Madrid. No se produjo el cambio hasta que Madrid lo autorizó.

-Alcántara aseguró que se enteró de su relevo en la portavocía por los medios de información.

-No quisiera dar más pábulo a este asunto. Alcántara forma parte del pasado de Cs y ya no tiene cabida, ya no es su escenario. En la primera rueda de prensa como portavoz ya expliqué que desde Acción Institucional del partido se le había mandado oficialmente la notificación de su baja como portavoz y mi nombramiento. Nosotros estamos ya centrados en el presente y en el futuro.

-Aunque siga hablando del pasado, ¿por qué no se llegó a entrar en el gobierno local en junio?

-Porque las negociaciones no llegaron al puerto que se pretendía. Hay cosas que no fraguan. Hubo negociaciones y preacuerdos que al final por una serie de matices no llegaron a cerrarse.

-¿Qué papel desempeñará Cs en la corporación con un grupo de tres ediles y tras perder el peso que tenía antes con cinco?

-Nuestro papel es trabajo, trabajo y trabajo, hacer una oposición útil, dar una visibilidad a la ciudadanía e intentar influir para la ejecución de nuestro programa. Eso se hará a través de las mociones, en las comisiones y ahora a través de la negociación del presupuesto. Tener visibilidad y representatividad y hacer una oposición constructiva, no destructiva.

-¿Cómo se va a influir?

-Hay muchas herramientas que te da la corporación para instar o inducir al gobierno local con nuestro apoyo o consenso.

-¿Estará ahora Cs más cerca del gobierno o del PP que queda como principal grupo de oposición?

-Somos un partido de centro y eso no lo debemos perder nunca de vista. Tenemos que pensar en hacer una política útil. Habrá momentos en los que tengamos que estar más cerca del PSOE porque sus propuestas sean afines a nuestra ideología y en otros estaremos más cerca del PP. No tenemos que perder nunca de vista nuestra base y nuestro programa y a partir de ahí trabajar desde el centro en las mejores medidas para la ciudadania.

-¿Qué posición tiene Cs sobre el borrador de presupuestos de 2020 presentado por el gobierno?

-Tenemos una actitud receptiva, no porque lo presente el PSOE, sino porque nuestra actitud es la de no bloquear la ciudad y el gobierno para que Cáceres avance. En ese sentido de política contructiva consideramos que tenemos que favorecer la aprobación del presupuesto. Ahora bien, ese apoyo tiene que estar consensuado y pactado en base a nuestro programa para que determinadas medidas que son fundamentales para la ciudadanía puedan tener cabida en las partidas presupuestarias. En ese terreno de negociación es en el que nos vamos a mover. Queremos hacer política útil y no bloquear al gobierno.

-¿Qué medidas de Cs pueden tener cabida en el presupuesto?

- Por ejemplo, hemos aprobado una moción con el plan de fachadas. Hable con Salaya y me dijo que ahora lo que debemos de tratar en de llevarlo a cabo. Yo veo que la aprobación del presupuest es un buen marco para que el plan de fachadas se pueda ejecutar de manera progresiva en cada anualidad. Otro ejemplo, hoy -por el miércoles fecha de la realización de la entrevista- he leído que la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco ha expresado su disconformidad con la inversión prevista para la Ribera. Esa necesidad de inversión en la Ribera también la llevamos en nuestro programa y dentro de un marco de negociación se puede valorar con Salaya qué partidas para la Ribera pueden ir en el presupuesto.

-Hace unos meses Cs presentó una batería de medidas para apoyar el presupuesto de 2020, ¿se mantiene esa propuesta?

-Esa propuesta, que era muy ambiciosa y que la presentó Alcántara cuando era portavoz, fue poco recepetiva por parte del gobierno. Y en tiempo y forma fue en cierto modo algo precipitada y poco real. Ahora nuestra propuesta va a ser más real, más ajustada y más serena en el sentido de que pueda tener cabida en el presupuesto.

-¿Cómo se ha reorganizado Cs en Cáceres tras la marcha de Alcántara y Mar Díaz?, ¿cuántas bajas se han producido?

-La agrupación de Cáceres se ha reorganizado, se han cursado una serie de bajas que han sido mínimas y que no han tenido impacto. Se han hecho pequeños retoques pero no una reorganización de impacto porque tampoco lo ha requerido. No hemos sufrido una catarsis, se ha seguido trabajando. Se han hecho una serie de retoques a nivel de organización y ya está.

-Mínimo no ha sido, se han perdido dos de los cinco concejales y se ha cambiado al portavoz.

-El portavoz se ha marchado y ahora tenemos otro portavoz, que soy yo, y los dos concejales que teníamos antes se han marchado, pero no perdemos la esperanza de que devuelvan el acta. Son poseedores de unas actas de votantes de Cs. Les hemos reclamado de manera oficial el acta y espero y deseo que la devuelvan.

-¿Acabará integrándose Ciudadanos en el Partido Popular porque a nivel estatal se habla mucho de la OPA del PP a Cs?

-No, nosotros tenemos nuestro sitio, somos un partido liberal y de centro y tenemos bien nuestros cimientos. Inés Arrimadas es una líder fantástica y va a saber colocar a Cs en el sitio que se merece.

-¿Se ha reunido ya con Salaya?

-Sí. Desde el minuto uno la relación con Luis ha sido muy afable, igual que con el resto de los portavoces. He tenido muy buena acogida por parte de todos y me he sentido muy arropada.

-¿Le ha pedido Salaya colaboración y el apoyo de Ciudadanos?

-No, hemos hablado de trabajo y de nuestra nueva situación. Le he transmitido que nosotros sabemos cual es nuestro sitio y posicionamiento. Lo que nosotros queremos es que el gobierno continúe y se hagan políticas útiles. Cuando tengamos que criticar al gobierno cuestiones que consideremos no apropiadas, lo haremos. Cuando veamos actuaciones correctas, las apoyaremos. Nosotros en ningún momento perderemos nuestro programa. Tenemos muy claro que tipo de política queremos para Cáceres y nuestro pograma y seremos fieles a nuestros votantes.