Investigan un intento de agresión sexual a una joven que hacía deporte

La Policía Nacional investiga un intento de agresión sexual a una joven ocurrido el miércoles por la noche. Según han confirmado a este diario fuentes policiales la víctima es una chica de 22 años que sobre las 20.30 horas de ese día se encontraba haciendo ‘running’ por las calles de la urbanización Vistahermosa. Sin que ella se diera cuenta un varón la abordó por la espalda y la sujetó con fuerza para intentar retenerla, pero la víctima logró zafarse del presunto agresor y huyó. Con suerte el autor de los hechos no la siguió.

Según las mismas fuentes no llegó a abusar de ella pero todo apunta a que era su intención, ya que no le robó ni le pidió dinero. La víctima ya ha puesto la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, aunque no ha logrado ofrecer una descripción del autor.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e intentar localizar al autor. En estos momentos los agentes se encuentran peinando la zona en busca de algún dato que pueda facilitar la identificación del presunto agresor (intenta localizar a testigos o alguna cámara de seguridad que haya podido grabar algo de lo sucedido). Al cierre de esta edición no había más datos sobre el caso.

El caso de esta joven cacereña recuerda al de Laura Luelmo, la profesora zamorana asesinada en El Campillo (Huelva) hace ahora un año. La joven de 26 años se encontraba precisamente haciendo ‘running’ por una zona de esta localidad a la que acababa de llegar para trabajar como docente. Su agresor, Bernardo Montoya (que ya había cumplido condena por otro asesinato), la tuvo al menos dos días encerrada hasta que decidió acabar con su vida. Se encuentra en prisión provisional acusado de detención ilegal, agresión sexual y asesinato a la espera de juicio, que se celebrará con un tribunal jurado.

Tras conocer el fallecimiento de esta joven varios grupos de mujeres organizaron carreras en su recuerdo y para reivindicar que las mujeres quieren «correr sin miedo y no por miedo».