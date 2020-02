La Junta consulta a 19 entes públicos y asociaciones para decidir si protege la Montaña

La Consejería de Transición Ecológica ha solicitado información a diecinueve entes públicos y asociaciones para determinar si la sierra de la Mosca reúne valores suficientes para ser declarada Paisaje Protegido, una de las figuras de espacios naturales protegidos que aparecen en la legislación extremeña en materia medioambiental. Si como resultado de los datos que se están recabando se decide su declaración, cualquier proyecto de extracción de los recursos mineros decaerá, sería inviable. Si por el contrario el resultado es negativo, lo que se pondría en cuestión es la protección que el Plan General Municipal de urbanismo de Cáceres da al suelo de Valdeflores, donde se proyecta una mina para sacar litio.

La consejería confirmó ayer que se ha solicitado información sobre los valores culturales, patrimoniales y ambientales de la sierra de la Mosca a una decena de asociaciones (entre las que están colectivos ecologistas, organizaciones agrarias y la asociación geológica) y a seis entes públicos (los Ayuntamientos de Cáceres y Sierra de Fuente, la diputación, la Confederación Hidrográfica del Tajo y las consejerías de Cultura y Territorio). Además se ha recabado documentación de las facultades de Ciencia, Veterinaria y Filosofía y Letras (departamento de Arte y de Ordenación del Territorio).

Es un trámite que se inició el pasado verano cuando colectivos sociales de Cáceres promovieron que la sierra de la Mosca se declarase Paisaje Protegido y elaboraron un informe para avalar su pretensión. La información que se está recabando ahora es el paso inicial en la tramitación del expediente con la apertura de un periodo de audiencia a entidades, asociaciones y afectados. En estos espacios, según la legislación extremeña, sólo se permiten los usos compatibles con la protección de cada zona, mientras que son incompatibles, entre otros, los de extracción de áridos y canteras, una mina a cielo abierto no sería posible.

RANGO SUPERIOR / La protección que ahora tiene el suelo se la da el ordenamiento urbanístico de la ciudad, no hay una figura ambiental de rango superior. La ley de Minas establece que cualquier protección que el ordenamiento dé a un espacio debe motivarse y no puede tener un carácter genérico. Ya se intentó dar una mayor protección a Valdeflores para sumarla a la del plan con su declaración como parque periubano, aunque la solicitud no prosperó y no llegó a tramitarse. A continuación se optó por la de Paisaje Protegido, en este último caso sí se está abordado el expediente.

Según la legislación extremeña, para la declaración de un espacio como Paisaje Protegido se valorará «especialmente la continuidad de los usos tradicionales que aseguren el mantenimiento de formaciones vegetales de fuerte contenido cultural». Para esta protección especial del suelo también se tendrán en cuenta sus valores «estéticos y culturales».