Justicia denuncia ante la Fiscalía un tuit que aparecía en la cuenta de Amores en el que se deseaba la muerte de Sánchez

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

En el programa del tonto Mejide lo habían comentado y a mi me ha extrañado mucho. Está claro que eso no lo ha escrito Amores porque éste es un tipo educado y el que ha escrito eso usurpando su identidad se ha pasado de frenada para dejarlo en evidencia. Y aunque no es santo de mi devoción por lo que todos sabemos, todo mi apoyo y solidaridad. Fake news.