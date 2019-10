«La vida es la mejor salida y vivir significa fijarte más allá de ti»

Llega este sábado al Palacio de Congresos de Cáceres con un disco precioso titulado ‘Que corra el aire’, toda una declaración de intenciones. Dice que la vida es la mejor salida y que vivir significa fijarte más allá de ti. Lo confiesa Luz Casal (Boimorto, A Coruña, 1958), la mujer que de resistencia sabe mucho.

-¿Se puede mantener la fidelidad a lo que has sido y a la vez adaptarse a los nuevos tiempos?

-A lo largo de los 15 álbumes, más los paralelos, he hecho canciones diversas para expresar cosas diversas. Supongo que en cada momento he tenido una influencia de lo que me rodeaba, y eso se plasma. Ahora no me veo haciendo un determinado estilo que sea más urbano porque me sigo expresando de cierta manera, como no me pongo una ropa determinada porque no me gusta o porque no considero que vaya con mi personalidad.

-¿El concierto es la parte más divertida de su trabajo o prefiere escribir y grabar canciones?

-El trabajo, la preparación o el desarrollo y la idea que tienes hasta que todo eso se convierte en canción tiene muchos altibajos. El instante de la actuación es la parte más bella o atractiva. Pero hay momentos que son verdaderamente duros, y te cuesta llegar a buen fin. Hacer nuevas canciones y grabarlas es divertido a veces y desilusionante muchas y maravilloso unas pocas, e igual pasa con los conciertos. Están las satisfacciones, que es otra forma de verlo, pero el empleo de la palabra diversión en mi profesión es escaso porque hay un porcentaje elevado de esfuerzo, y cuando estás esforzándote no te da tiempo a pensar que estás divirtiéndote. Es halagador y recompensa hacer aquello que tú quieres, vivir a través de las canciones experiencias distintas. Hacer que eso le llegue a la gente y que lo comparta y lo disfrute es el mayor de los regalos, pero hasta llegar, hay procesos que van desde lo peor a casi lo mejor.

-¿De dónde tira cuando le da el bajón creativo?

-Viviendo. Es la mejor salida. Y viviendo significa fijarte más allá de ti, en lo que te rodea; es percibir qué le pasa a la gente que tienes cerca o en un determinado personaje que te impresiona, leer, escuchar música de todo tipo. Es algo más general que el bajón creativo, es la vida la que te ofrece muchísimas oportunidades para poder desarrollar tu trabajo con tu personalidad y con la necesidad de compartir con los otros.

-¿Ser mujer le ha llevado a dar más explicaciones cuando no debería ser así?

-Sí. Siempre he tenido que dar muchas explicaciones de por qué hago esto o por qué hago lo otro, pero al final me he acostumbrado a explicarlo cuantas veces sean necesarias, por qué pop, por qué rock, por qué un disco como ‘La Pasión’ o por qué otro de homenaje a Dalida. He entrado en esa especie de obligación de explicar ciertas cosas y ya lo tomo con naturalidad.

-Ha superado dos cánceres. ¿La música sana?

-En mi caso ha sido una buena terapia porque en los dos tratamientos he trabajado en dos discos, ‘Vida tóxica’ y ‘La Pasión’. Me quitó la sensación esa de estar nada más pensando que estaba en una situación física un poco delicada.

-Hable de Extremadura.

-Es una tierra que me encanta. Siempre que vengo por razones profesionales o personales pienso que tengo que visitarla más. Agradezco la invitación del concierto porque es una forma de volver, aunque sea de manera breve, de estar con la gente, relacionarte con ella y percibir lo que hay a tu alrededor. Creo que es un lugar magnífico, sin ninguna duda.

-¿Cómo era de pequeña?

-Una persona bastante adulta. Una criatura curiosa, y es lo que sigo siendo. Si me viera ahora no encontraría en lo esencial grandísimas diferencias.

-¿Era ‘gamberrilla’ o era buena, la reñían o echaban de clase?

-(Risas). Ha habido de todo. Ha transcurrido mucho tiempo y es un viaje demasiado al pasado.

-Descríbase en tres palabras.

-Es imposible (sonríe). Acabo de decir que soy curiosa; podría ser una de esas tres palabras.

-Ya solo le quedan dos.

-Supongo que soy una persona leal y… no sé.

-Queda una.

-Es difícil eso de definirme en tres palabras; es reducirlo a muy poco. Soy además una persona compleja, con lo cual podría ser esa la tercera, compleja.