Licerán alega que Leza no encaja en la reorganización de Urbanismo

Su perfil no encaja en la reorganización del servicio de Urbanismo». Con estas palabras se expresó ayer el portavoz de equipo de Gobierno local, Andrés Licerán, sobre el cese de Francisco José Leza como director de la oficina de Desarrollo Urbano. Licerán sostiene que la decisión se ha tomado tras «detectar problemas en el cumplimiento de objetivos del departamento» y anuncia una reestructuración total del servicio en la función que desarrolla Leza no tiene cabida. El portavoz, de momento, no ofrece más detalles sobre la nueva organización del servicio urbanístico, lo que sí defiende es que el departamento tendrá «un peso de importancia» en la legislatura. «Es una de las grandes apuestas para este equipo de Gobierno», pone de manifiesto a este diario.

Según publicó este diario ayer, Leza recibió la carta de despido el pasado 28 de junio. El cese se hará efectivo tras el verano --debe comunicarse con tres meses de antelación-- y Leza dejará así de estar al frente del departamento este otoño tras seis años de trabajo de este organismo. En cualquier caso, tal y como manifestó a este diario, el hasta ahora director del servicio de desarrollo urbano defiende su gestión y destaca iniciativas puestas en marcha como los primeros pasos para modificar el plan general, el proyecto de la muralla o la legalización de las canteras. No hubo avance, sin embargo, en la ordenación del polígono ganadero y la Charca Musia.

Leza es licenciado en Derecho y tiene un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio. Cabe recordar que este puesto, creado en 2013 por el gobierno de Elena Nevado, nació rodeado de polémica debido a la formación jurídica del hasta ahora director. El proceso selectivo fue convocado y al tiempo recurrido por el Colegio de Arquitectos ya que solicitaba que el perfil de la plaza debía cubrirse con un perfil técnico asociado al Urbanismo como un arquitecto o un aparejador y no con un abogado aunque finalmente el consistorio rechazó el recurso.