Licerán: «Con la vacuna la policía local gana seguridad»

Excigueño, si en la policia hubiese un brote de covid no se puede cerrar como en el caso de una tienda. Si una dependiente se pone mala, se va a casa y se cierra 10 dias el negocio que sea..imaginese esto mismo en una comisaria, que cierren 10 dias no?..son servicios esenciales pq no se pueden reemplazar, como bomberos, servicios sanitarios etc.